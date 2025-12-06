Aspanaes, primera entidad en el Comité de Ética Asistencial del Área

Participantes en la última reunión del Consello Asesor de Pacientes Cedida

La tercera reunión que el equipo directivo actual del Área Sanitaria mantiene con los representantes de las entidades que forman parte del Consello Asesor de Pacientes sirvió, entre otras cosas, para informar de la incorporación de una representante de la asociación Aspanaes en el Comité de Ética Asistencial, posibilidad que se había planteado en el encuentro anterior y que ya se ha hecho efectiva.

La subdirectora de Humanización, Calidade e Atención á Cidadanía, Estrella López-Pardo, destacó a este respecto que se trata de un “fito moi importante, xa que é algo novo que non se dá noutros ámbitos”.

No fue esta la única novedad, pues la dirección del Área también anunció la llegada de una segunda enfermera al ámbito de educación diabetológica y que se está trabajando en un “protocolo específico” en este ámbito que está “case finalizado”.

También se elaboró un boletín de medicamentos seguros que se trasladará a las entidades para que lo valoren y hagan sugerencias y se insistió en la importancia de que se responda a las encuestas de pacientes que se realizan desde la Consellería, puesto que, subraya el Área, “coas respostas ás preguntas abertas pódese coñecer mellor o sistema: o que escribe o paciente aporta moito na parte de observacións e axúdanos a mellorar”.

Por otra parte, las entidades ahondaron en el programa de voluntariado, que implica ya a 29 personas y que en breve se extenderá a Pediatría.