Literatura
Un café literario en Ferrol con Isabel Ramos Breijo da a conocer “El secreto de Andrea”
El encuentro con la escritora de Ortigueira, que tendrá lugar este mismo viernes, tratará sobre un libro en el que la protagonista aparece después de 20 años sin ser vista
El establecimiento Espíritu del Café, en la calle Carmen 21 de Ferrol, será el escenario este viernes 5, a las 18.00 horas, de una presentación especial, de la escritora de Ponte de Mera, en Ortigueira, Isabel Ramos Breijo.
La obra que dará a conocer en este ambiente distendido será “El secreto de Andrea”, que sigue la historia de una mujer aparecida después de 20 años sin ser vista.