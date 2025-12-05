Tapas, compras y música en la Navidad de Ultramar, el "barrio vivo" que ya ve el horizonte

El “Enterro da Sardiña”, en la foto, o la cabalgata de Reyes son dos de los eventos que sitúan a Ultramar en el mapa festivo de la ciudad en Navidad y Carnaval Jorge Meis

Cuando en el centro de Ferrol no paseaba ni un alma y los negocios cerraban en cascada, Ultramar resistió a la crisis como un fortín con una hostelería dinámica y un comercio local de proximidad, dos de las bazas que, junto al movimiento vecinal que ha peleado por todos los servicios, han hecho del denominado Ensanche B un barrio con nombre propio y que, desde que cayó el talud de As Pías, se siente todavía más “cosido” a la ciudad.

Así lo certifica la presidenta de la AVV, Natalia Ares, constatando que esa obra ha traído consigo “un cambio maravilloso, una apertura total”. No obstante, no deja de mencionar que todavía hay que pulir algunos acabados y que ya están en contacto permanente con el Concello, también en otras cuestiones urbanísticas como la eliminación de los tapones o la urbanización de la calle Brasil.

Asimismo, en cuestión de mantenimiento, el diálogo es fluido aunque haya cuestiones, como la recogida de hojas de la plaza de Ultramar, que no terminan de zanjarse. Con todo, traslada Ares que comprenden que el ejecutivo deba buscar el equilibrio para ir solucionando demandas de todos los rincones de la ciudad.

Además, prevé que en un año ya puedan prolongar su actividad al nuevo centro cívico, que servirá de revulsivo para todas las entidades y la ciudadanía.

Atendiendo a su condición de barrio de acogida y diverso, la presidenta subraya que es “superseguro” y llevan la convivencia por bandera; no en vano, Natalia Ares destaca, por encima de todo, que la esencia de Ultramar es “que somos como una gran familia porque tenemos un territorio pequeño y somos muchos, así que nos vemos a diario, nos saludamos y, por supuesto, damos la bienvenida a todos los vecinos que llegan nuevos”, precisa, animando a pasar un rato de sus Navidades en Ultramar para “dar una vuelta, tomarse algo y comprar algunos regalos disfrutando de un ambiente acogedor”.

Conciertos y viaje

Además, desde la entidad repiten sus conciertos festivos gratuitos, organizados en colaboración con el Concello de Ferrol, la Unidad Pastoral del Ensanche y la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, que arrancaron el pasado día 29 en la iglesia de Santo Domingo. Por el mismo escenario, y a las 19.00 horas, pasarán este mes Alecrín (domingo 14) y la Coral Polifónica Ferrolana “A Magdalena” (sábado 20), mientras que en enero lo hará Concerto Tempo el sábado 10.

La AVV de Ultramar organiza también un viaje a Vilanova da Cerveira y a Fortaleza, en Portugal, el próximo sábado 13 de diciembre. La actividad tendrá un precio de 16 euros para socios y de 19 para personas no asociadas. Para más información, se puede llamar al 981 372 743, escribir a avvultramar@gmail.com o ir presencialmente a su local social en la calle Sartaña, 20 bajo.

Bares, qué lugares

La actividad tampoco para a un lado y al otro de las barras y los mostradores que salpican el barrio, el segundo de Ferrol con mayor oferta comercial y hostelera, recuerda Alfonso Gómez, capitán junto a Chus del mesón que lleva su nombre y presidente de Ultramar Village desde que se fundó hace una década.

“Este año está siendo una locura”, anticipa, reconociendo que “estamos un poco desbordados”, pero feliz de que la gente siga apostando por este barrio a pesar de que, dice, el Concello “debería mirar un poquito más por nosotros”.

“No es que nos sintamos abandonados”, continúa, “pero paseando por el centro ves zonas muy bien iluminadas por Navidad y la nuestra podría mejorarse mucho”, valora antes de añadir que “tenemos un comercio muy arraigado, resistimos a momentos muy complicados, pero en Ultramar siempre hubo ambiente: la gente responde muy bien, nos visita y por eso creo que merecemos más atención”.

Desde la asociación que preside, integrada por cerca de 40 establecimientos, intentan lanzar una iniciativa casi mensual que contribuya a dinamizar los negocios locales. Así, promueven eventos tan diversos como los concursos de tapas estacionales, los sorteos de vales para que nos “dejemos querer” por el comercio o el “Rondalleando” que recoge la tradición ferrolana de Las Pepitas y la lleva al Ensanche B.

“Se trata de fomentar lo que decimos en nuestro eslogan, un ‘barrio vivo’, en el que nos gustan las visitas que confían en nuestro buen hacer”, dice Alfonso Gómez, animando al resto de ferrolanos a dejarse caer por Ultramar en estas fechas navideñas y el resto del año.