Diario de Ferrol

Ferrol

Rey Varela defiende la Constitución como ejemplo de cómo se pueden alcanzar “puntos de encontro”

El alcalde presidió esta tarde los actos institucionales en conmemoración del aniversario de la Carta Magna

J. Guzmán
J. Guzmán
05/12/2025 23:17
Foto de familia con los representantes de la corporación municipal ferrolana
Foto de familia con los representantes de la corporación municipal ferrolana
Cedida
El palacio municipal de Ferrol acogió esta tarde los actos institucionales de celebración del Día de la Constitución, que conmemoran la aprobación en referéndum de la Carta Magna el 6 de diciembre de 1978.

La cita, como es ya tradicional, consistió en una ponencia centrada en el texto por parte de una autoridad en la materia, en este caso el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Ignacio Picatoste Sueiras. Así, el evento arrancó con un encuentro privado entre el alcalde, José Manuel Rey, y el invitado de honor, al que siguió una recepción a la que acudieron representantes de los grupos municipales popular y socialista, así como del tejido asociativo, empresarial y militar de la ciudad naval.

Tras la firma en el libro de oro del Concello por parte de Picatoste Sueiras –lo que le valió las alabanzas del regidor por su pulcra caligrafía– y de recibir como obsequio una reproducción de Sargadelos del faro de cabo Prior, la comitiva se desplazó al salón de plenos, donde ya aguardaba un nutrido grupo de invitados, para la conferencia.

Momento de la firma en el libro de oro del Concello
Momento de la firma en el libro de oro del Concello
Cedida

Durante la presentación de la ponencia, Rey Varela afirmó que, con este acto, “testimoniamos o respecto e compromiso de Ferrol coa Constitución” y que esta efeméride “representa unha gran oportunidade para recordar e recoñecer a dimensión histórica” de la Carta Magna. En este sentido, el regidor ferrolano insistió en que el documento, para su generación, “supuxo a vivencia no estado do benestar e a democracia”. De igual forma, José Manuel Rey apuntó que era el mejor ejemplo de “como a sociedade pode acadar puntos de encontro” y “buscar o que os une”, algo especialmente relevante hoy en día. Por último, en referencia “aos tempos que corren”, el alcalde señaló que la de 1978 era una Constitución “viva”, pero que en una era de inmediatez, eran importantes los “límites reflexivos”.

En cuanto a la disertación del invitado, se centró principalmente en la relación del texto con la ciudadanía y el deber de su defensa.

