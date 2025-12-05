Reganosa consolida su presencia en Asia-Pacífico y busca más oportunidades

Rodrigo Díaz, director general de Reganosa, y Rob Wheals, CEO de Squadron Energy Cedida

La expansión de Reganosa no se detiene y, tras la reciente firma del contrato para la operación y el mantenimiento de la parte terrestre de la terminal de Squadron Energy en Port Kembla, en Nueva Gales del Sur, en Australia, continúa rastreando oportunidades en una región, la de Asia-Pacífico, en la que ha volcado buena parte de sus acciones de internacionalización en el último año.

La compañía energética con sede en Mugardos está ya presente en los cinco continentes y Australia es el trigésimo quinto país en el que ha prestado –o presta– sus servicios.

El ejercicio que está a punto de finalizar ha sido especialmente fructífero para el grupo, que ha conseguido abrir, además de Australia, otros cuatro mercados, dos de ellos –China y Jordania– pertenecientes a esa vasta región. Ecuador y Honduras completan la relación de países.

En ese sentido, la presencia de Reganosa en este espacio ya era importante, con contratos y proyectos en Bangladesh, Filipinas, Hong Kong, India, Kuwait, Malasia, Timor Oriental y Vietnam, encaminados todos ellos hacia la transición energética global, explica la compañía.

La empresa lleva una década operando a nivel internacional, con la ventaja competitiva que le reporta su modelo flexible de operación. El caso de Port Kembla es ilustrativo, pues se trata de un “modelo de primer nivel” en terminales flotantes de almacenamiento y regasificación –LSRU, en sus siglas en inglés–. Este mercado está en pleno crecimiento, explica Reganosa, por lo que el hecho de haber sido seleccionada por Squadron Energy para gestionar las instalaciones terrestres del complejo es no solo la demostración de sus capacidades, sino también un escaparate. Cabe recordar que Reganosa asumirá la operativa de la estación de medida, la sala de control, los sistemas auxiliares y los equipos asociados al atraque y transferencia de gas, pues la terminal está conectada mediante un gasoducto de 12 kilómetros y 18 pulgadas de diámetro.

Para la empresa energética, Australia es uno de los tres vértices de su apuesta en la región, a los que considera, además, pilares fundamentales.

Así, el desembarco en este país supone un paso más en un proceso que comenzó hace cuatro años, momento desde el que Reganosa tiene una “presencia estable” en Filipinas, donde, entre otros proyectos, disfruta de una “colaboración sólida”, precisa la compañía, asesorando en la operación y el mantenimiento de otra terminal flotante.

En Vietnam, la llegada fue posterior, este mismo año. Desde el mes de abril apoya la puesta en marcha de una terminal de gas natural licuado –GNL– en el sur del país.

Reganosa resalta que las iniciativas en estos tres Estados –Australia, Filipinas y Vietnam– son la demostración de la capacidad de la multinacional para construir relaciones a largo plazo, “adaptando sus servicios a las necesidades locales y consolidando una red de operaciones que se extiende desde el sudeste asiático hasta Oceanía, prestando servicios de consultoría, gestión de proyectos y operación y mantenimiento”.

Asia es el continente en el que más ha trabajado Reganosa hasta la fecha, si se tiene en cuenta el número de países. Así, tras la última fase de expansión de la empresa mugardesa, son 11. Además de Vietnam y Filipinas, están Bangladesh, China, Hong Kong, India, Jordania, Kuwait, Malasia, Pakistán y también en Timor Oriental.

El siguiente es Europa. Al margen de España –donde además es propietaria de la terminal de la ría de Ferrol y posee un 25% de la de Musel–, están en Alemania, Croacia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Polonia y Portugal.

En América está o ha estado presente en ocho, dos de ellos –Ecuador y Honduras– con proyectos en el último año. Además de estos dos se encuentran en la nómina de servicios prestados por Reganosa Brasil, Canadá, Chile, Colombia, México y República Dominicana. Por último, en África son Angola, Ghana, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Sudáfrica. El desembarco en Australia supone para Reganosa completar el mapa de los cinco continentes.