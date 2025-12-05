Pista de hielo, mercados y talleres: propuestas ferrolanas para los festejos navideños

Momento de la presentación de la programación navideña ferrolana Emilio Cortizas

A menos de tres semanas del inicio oficial de las navidades, el Concello de Ferrol presentó en la mañana de este viernes su programa de actividades municipales para tan señaladas fechas. Así, el concejal de Festas e Xuventude, Arán López, acompañado de la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, fue el encargado de detallar algunas de las propuestas organizadas por el gobierno local para los festejos.

“O Nadal é unha época de ilusión, de encontro e de celebración”, afirmó la responsable autonómica, incidiendo en el compromiso del gobierno gallego, a través de la Consellería de Turismo, de apoyar estas iniciativas a nivel municipal “que teñen como obxectivo encher as rúas e encher de vida as nósas vilas e cidades”. En este sentido, Aneiros insistió en que, mediante estas actividades, “a Xunta pretende contribuir a potenciar á imaxe de Ferrol como destino de oportunidades para o lecer, o goce... cunha programación que sexa viva, moderna e dirixida a todos os públicos”.

Por su parte, el concejal de Festas puso en valor la importancia de la colaboración entre administraciones de cara, en el caso de estos festejos, de “encher as rúas, os comercios e tamén crear momentos para disfrutar en familia”. Antes de presentar las actividades en sí, Arán López hizo un inciso para destacar el trabajo de la artista Irene Sanjuan a la hora de elaborar el cartel de las fiestas, aseverando que “captou á perfección a esencia” de las mismas.

Propuestas

En cuanto a la programación como tal, el edil y la delegada destacaron dos actividades concretas que cuentan con el apoyo de la Xunta. Por una parte, la instalación en el Cantón de una pista de hielo de 300 metros cuadrados, que estará operativa desde el próximo día 19 al 11 de enero, en horario de mañana y tarde salvo los días 19, 8 y 9, que abrirá a partir de las 17.00 horas –con un coste de 12 euros por 45 minutos, con el alquiler de patines incluido–. Por otra, el mercado de Navidad, instalado en la plaza de Armas hasta el 7 de enero –salvo los días 9,10, 11, 12, 15, 16, 17 y 18 de diciembre y el 1 y el 6 de enero, abrirá mañana y tarde–. Esta propuesta contará con once puestos de artesanía y siete gastronómicos.

Asimismo, también en la plaza de Armas se instalará una cúpula que la gente podrá visitar, que hasta el 23 de diciembre estará dedicada a Papá Noel –pudiendo los más pequeños conocer en persona a esta mítica figura del 21 al 23– y desde el 26 hasta el 4 de enero, se centrará en los Reyes Magos –que celebrarán recepciones del 2 al 4–. Por otro lado, desde mañana sábado y hasta el 7 de enero habrá frente al Concello una zona de talleres infantiles gratuitos todos los días, con un horario de tarde de lunes a viernes y sábados todo el día hasta el inicio de las vacaciones, y a partir de entonces operarán a jornada completa.

En la plaza da Constitución, de igual modo, se celebrará entre los días 12 y 14 de diciembre un mercado de artesanía alimentaria, mientras que el espacio albergará, a partir del 18, el ya tradicional evento RegalArte. El cartel navideño lo completan, el día 23, un pasacalles de villancicos de la mano del Coro Diapasón y el Coro Infantil Mosaico, la exposición “Medio século de fútbol sala en Ferrolterra” en la sala Curuxeiras del puerto, y, ya el 7 de enero, el tradicional arroz con leche en el Cantón.

Cabalgatas

Algo que no puede faltar en los festejos navideños son las cabalgatas y, según avanzó en concejal de Festas, las de este año en Ferrol serán muy especiales. Así, la de Papá Noel, como en años anteriores, se hará el día 24 en dos partes: a las 12.00 horas, la comitiva recorrerá el barrio de Caranza, mientras que por la tarde, a partir de las 18.00, partirá de Catabois en dirección a la plaza de Armas.

En cuanto a la de los Reyes Magos, calificada por el Concello como “o gran broche” de los festejos, se celebrará en tres fases: por un lado, los días 3 y 4 de enero Sus Majestades de Oriente recorrerán los barrios y las parroquias del rural, mientras que el 5 –con salida a las 17.00 horas de la calle Venezuela y finalización en Armas– será la de la zona urbana. A este respecto, López apuntó que este año, Melchor, Gaspar y Baltasar contarán con tres invitadas de lujo: las famosas guerreras K-Pop.