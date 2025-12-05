Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

La plaza y el mercado de A Magdalena premian a su clientela con 1.500 euros

Hasta el 20 de diciembre reparten boletos para entrar en los tres sorteos

Redacción
05/12/2025 01:44
Las compras pueden hacerse tanto en el mercado como en la plaza

Emilio Cortizas
Si poder llevarse los mejores cortes de carne, el pescado más fresco, las frutas y hortalizas de kilómetro cero, los productos de más alta calidad y, por supuesto, tomarse un café o un ‘guarisnais’ entre compra y compra ya es de por sí un premio, la Asociación de Vendedores do Mercado da Magdalena de Ferrol quiere agradecer la fidelidad de su clientela sorteando vales por un valor total de 1.500 euros hasta el próximo 20 de diciembre. 

Óscar Lorenzo, presidente de la entidad, explica que su objetivo es también enganchar a nuevos compradores y seguir dinamizando las ventas de las plazas de abastos, que no dejan de crecer. “Recibimos respaldo del Concello para imprimir la cartelería, pero toda la inversión es de los placeros”, ahonda el responsable de El 21 Café, avanzando que esta es la primera iniciativa de un colectivo que tiene muchas ideas. 

“La verdad es que hay una comunión entre todo el mundo fantástica”, valora. En cuanto al sorteo de vales, que se enmarca dentro de una campaña navideña que ya está notando el incremento de ventas, explica que el pasado día 3 de diciembre se realizó el primer sorteo, habiendo otros el 10, 17 y 20 del mismo mes. 

Sin mínimo de compra

La dinámica es sencilla: basta con hacer cualquier compra o consumir en los establecimientos de hostelería para adjudicarse un boleto con el que se participa, siendo 50 lotes de vales los que se ponen en juego para la ciudadanía. 

“A cada persona agraciada le tocan 30 euros en total para gastar en el mercado o la plaza, pero los hemos dividido en tres de 10 para que puedan usarlos de forma fraccionada”, aclara, anticipando que tendrán validez hasta el 31 de enero de 2026. 

En cuanto a la próxima reforma de la Pescadería de Ucha, Lorenzo asegura que el comienzo de las obras —previsto para este diciembre— no parece inminente y todavía no saben si finalmente tendrán que trasladarse los negocios provisionalmente a la zona de la carne. 

