La galería Enrique Vázquez estrena una nueva muestra de pintura, “Raíces”

Imagen de una inauguración anterior en la galería Enrique Vázquez, en esta ocasión de Carmen Martín Emilio Cortizas

Este mismo viernes 5, a partir de las 20.00 horas, tendrá lugar el acto de inauguración de la exposición pictórica que firma Javier González G-Cela. La selección se exhibirá en la galería ferrolana Enrique Vázquez.

La propuesta en esta ocasión viene de la mano de un artista especializado en la técnica de la acuarela y con gran dominio de la representación de la luz y el agua, dos temas recurrentes en sus paisajes.