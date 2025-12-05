Mi cuenta

Exposición

La galería Enrique Vázquez estrena una nueva muestra de pintura, “Raíces”

En esta ocasión le toca el turno al artista Javier González G-Cela, que inaugura la selección esta tarde de viernes

Redacción
05/12/2025 11:49
Imagen de una inauguración anterior en la galería Enrique Vázquez, en esta ocasión de Carmen Martín
Emilio Cortizas
