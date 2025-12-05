Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Entidades de Canido solicitan mayor cuidado para el memorial a las víctimas del franquismo

Una comitiva presentó esta tarde bajo registro un escrito demandando medidas para este monumento y su entorno

J. Guzmán
J. Guzmán
05/12/2025 22:27
Representantes presentando en el Rexistro Municipal el escrito
Representantes presentando en el Rexistro Municipal el escrito
Emilio Cortizas
Representantes de las asociaciones Ferrol Terra Antiga, Muíño de Vento y de la Sociedade Recreativa e Deportiva (SRD) y la Veciñal de Canido presentaron este mediodía bajo registro un escrito dirigido al gobierno local en el que exigen mayor cuidado y la puesta en valor del monumento a las víctimas de la represión franquista y su entorno. Así, las entidades consideran que el memorial, obra del artista Manuel Patinha y situado en el parque Antón Varela, no está recibiendo el mantenimiento que merece, además de lamentar que no se están promoviendo iniciativas ni se está instalando equipamiento para darlo a conocer.

“Entregamos este escrito porque xa, dende hai moito tempo, o monumento que temos instalado no barrio e a súa contorna están moi abandoados”, explicó Roberto Taboada, presidente de la AVV, poniendo como ejemplo que, tras su inauguranción “houbo unhas luces que facían o camiño, pero foron desaparecendo pouco a pouco e nunca se repoñeron”. De igual modo, el representante censura que la zona que bordea el memorial no está bien cuidada y que tiempo atrás se había propuesto al Concello que se limpiase el muro del antiguo cementerio de Canido, pero que a día de hoy sigue “a monte”.

Respecto a la puesta en valor de la propia escultura y del área ajardinada que la rodea, Taboada señala que se invitó al gobierno local a desarrollar “un xardín da memoria” donde los familiares de las víctimas pudiesen colocar sus propias placas o especies vegetales “como unha conmemoración máis viva fronte a este monumento á morte”, pero que la idea no llegó a prosperar. “Simplemente buscamos chamar a atención do Concello para que lle dedique un pouco de tempo ao monumento”, apuntó, añadiendo que, con la declaración de Lugar de Memoria, también sería adecuado colocar carteles informativos sobre este memorial a los represaliados.

