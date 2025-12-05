Enercor nace en el CIS como foro permanente de reflexión sobre el sector energético

El gerente de Cluergal, Oriol Sarmiento, durante la presentación Cedida

El Clúster de Energías Renovables de Galicia –Cluergal–, con sede en el CIS Tecnoloxía e Deseño de A Cabana, organizó el pasado jueves un seminario, Enercor, que quiere convertirse en un foro permanente de reflexión y transferencia de conocimiento sobre el papel del sector energético en A Coruña, según explicó el gerente del clúster, Oriol Sarmiento, que destacó asimismo el “marcado peso industrial y el enorme potencial” en ámbitos como la eólica marina, la eficiencia y la digitalización aplicada que tiene la provincia.

La jornada se estructuró en cinco sesiones que reunieron a más de una veintena de especialistas para hablar sobre temas como la competitividad industrial, la electrificación, la eólica offshore, las comunidades energéticas, la eficiencia y el control de instalaciones, la integración de las renovables en edificios públicos, la innovación –con un papel destacado del Campus Industrial– o el uso de drones e IA para el mantenimiento.