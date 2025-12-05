El Puerto saca a subasta por 18.000 euros tres refugios mineros

Contenedor minero que se subasta Cedido

El portal especializado Escrapalia, del grupo Surus, organiza la subasta de diverso material perteneciente a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, como son los tres refugios mineros de emergencia de la marca Dräger, que tienen un precio de salida de 6.000 euros cada uno.

La puja ya está en marcha y las personas interesadas en optar a este lote pueden participar registrándose gratuitamente en la web de la empresa, depositando la fianza correspondiente, solicitando visita presencial si quiere revisar el material y, finalmente, pujando “en un entorno seguro, transparente y abierto”, informan Escrapalia y el Puerto.

El material subastado es, por una parte, un lote compuesto por los tres refugios mineros, diseñados en su momento para alojar hasta 12 personas con una autonomía de 24 a 48 horas en caso de incidentes subterráneos. Disponen de un sistema de protección respiratoria con presión positiva, monitorización de gases y suministro de oxígeno, equipamiento interior completo –aire acondicionado, ventilación, iluminación LED, banco de asientos, baño químico portátil, sistema de presurización y señalización exterior– y son de material estructural reforzado y apto para túneles civiles y minas de cobre, oro y carbón.

Además, se subasta un lote de 130 unidades de vallas metálicas modulares de acero galvanizado y pintadas en verde industrial. El precio, 330 euros. Por último, hay un lote compuesto por una tolva de áridos, cerchas y escudos de muelle por 2.000 euros.

Las subastas finalizan el 12 de marzo de 2026 en el caso de los refugios y el 11 de diciembre para estos dos últimos, explica la empresa y el Puerto.