Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El PSOE denuncia que el IES Concepción Arenal sigue sin pabellón ni pista cubierta

El tema se llevará al Parlamento gallego

Redacción
05/12/2025 21:14
Julián reina y Aitor Bouza en el IES Concepción Arenal
Julián reina y Aitor Bouza en el IES Concepción Arenal
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Los socialistas Julián Reina y Aitor Bouza denunciaron ayer ante el IES Concepcional Arenal el retraso en la ejecución de la pista cubierta que había prometido la Consellería de Educación, reclamando soluciones inmediatas para el centro. Reina explicó que en el pleno de mayo de este año se aprobó una moción en la que se instaba a dotar al IES Concepción Arenal de un pabellón con pista cubierta y, mientras no se había dotado de esta instalación, “dar algún tipo de solución ao centro para que o alumnado non se vise afectado pola deficiencia de infraestruturas”. 

El concejal Julián Reina recordó que en ese pleno se aprobó por unanimidad esta propuesta y los socialistas se comprometieron a hacer un seguimiento de la situación como, indican, ahora están haciendo y, ya finalizado el primer trimestre, “vemos como non hai ningún tipo de avance nin información en relación con este tema”.

 Por su parte, el diputado en el Parlamento, Aitor Bouza, aseguró que como no se ha hecho nada elevarán esta petición a la Cámara gallega. Enmienda presupuestaria El diputado insistió en la situación del alumnado al afirmar que “as nenas e os nenos estanse vendo prexudicados, empregando aulas que non están capacitadas para poder realizar educación física en condicións”. Por este motivo anunció que se va a exigir que se incorpore una partida presupuestaria en los presupuestos de 2026” mediante una enmienda y se verá entonces qué vota el Partido Popular. 

Las carencias del IES Concepción Arenal se llevan al Parlamento de Galicia

Más información

El diputado hizo hincapié, además, en que desarrollarán más trabajo parlamentario porque “non imos cesar polo feito de que o Partido Popular vote en contra, senón que presentaremos tamén unha batería de iniciativas para que se debata, se sustancie e se vote expresamente sobre esa cuestión”. Indicó, en este sentido, que esas iniciativas tienen como objetivo que la Xunta esclarezca si va a cumplir su palabra con la comunidad educativa y si va a realizar la pista cubierta en este Instituto Concepción Arenal, como se demanda.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Representantes presentando en el Rexistro Municipal el escrito

Entidades de Canido solicitan mayor cuidado para el memorial a las víctimas del franquismo
J Guzmán
Rego, en un acto sobre el tren el pasado mes de noviembre

El BNG urge al Gobierno central a impulsar la fábrica de neumáticos en As Pontes
Redacción
El gerente de Cluergal, Oriol Sarmiento, durante la presentación

Enercor nace en el CIS como foro permanente de reflexión sobre el sector energético
Redacción
Contenedor minero que se subasta

El Puerto saca a subasta por 18.000 euros tres refugios mineros
Redacción