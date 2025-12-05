El PSOE denuncia que el IES Concepción Arenal sigue sin pabellón ni pista cubierta

Julián reina y Aitor Bouza en el IES Concepción Arenal EC

Los socialistas Julián Reina y Aitor Bouza denunciaron ayer ante el IES Concepcional Arenal el retraso en la ejecución de la pista cubierta que había prometido la Consellería de Educación, reclamando soluciones inmediatas para el centro. Reina explicó que en el pleno de mayo de este año se aprobó una moción en la que se instaba a dotar al IES Concepción Arenal de un pabellón con pista cubierta y, mientras no se había dotado de esta instalación, “dar algún tipo de solución ao centro para que o alumnado non se vise afectado pola deficiencia de infraestruturas”.

El concejal Julián Reina recordó que en ese pleno se aprobó por unanimidad esta propuesta y los socialistas se comprometieron a hacer un seguimiento de la situación como, indican, ahora están haciendo y, ya finalizado el primer trimestre, “vemos como non hai ningún tipo de avance nin información en relación con este tema”.

Por su parte, el diputado en el Parlamento, Aitor Bouza, aseguró que como no se ha hecho nada elevarán esta petición a la Cámara gallega. Enmienda presupuestaria El diputado insistió en la situación del alumnado al afirmar que “as nenas e os nenos estanse vendo prexudicados, empregando aulas que non están capacitadas para poder realizar educación física en condicións”. Por este motivo anunció que se va a exigir que se incorpore una partida presupuestaria en los presupuestos de 2026” mediante una enmienda y se verá entonces qué vota el Partido Popular.

El diputado hizo hincapié, además, en que desarrollarán más trabajo parlamentario porque “non imos cesar polo feito de que o Partido Popular vote en contra, senón que presentaremos tamén unha batería de iniciativas para que se debata, se sustancie e se vote expresamente sobre esa cuestión”. Indicó, en este sentido, que esas iniciativas tienen como objetivo que la Xunta esclarezca si va a cumplir su palabra con la comunidad educativa y si va a realizar la pista cubierta en este Instituto Concepción Arenal, como se demanda.