Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Hechos reales

El Museo de Historia Natural recibe a la autora local Ángeles Castro con su “Operación Beluga”

La obra que presentará este mismo viernes es una historia ficticia basada en los hechos reales del rescate de 3.000 cetáceos en el Ártico

Redacción
05/12/2025 11:31
La autora de "Operación Beluga", Ángela Castro, mostrando el ejemplar ilustrado por
La autora de "Operación Beluga", Ángela Castro, mostrando el ejemplar ilustrado por Zuzanna Celej
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El auditorio del Museo de Historia Natural de Ferrol acogerá este viernes 5, a partir de las 19.00 horas, la presentación del libro “Operación Beluga”, escrito por la autora local Ángeles Castro y con ilustraciones de la artista polaca Zuzanna Celej

Esta obra de ficción se basa en la historia real de una manada de 3.000 belugas que fueron apresadas en el Ártico y cualquier persona interesada puede asistir al acto, con entrada libre hasta completar el aforo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Fútbol. Racing contra Huesca. Copa del Rey

Pablo López, entrenador del Racing de Ferrol: “Tenemos que competir en cualquier campo y ante cualquier equipo”
Iago Couce
Fotograma del cortometraje "Adeus, Berta", dirigido por Fernando Tato

El Ateneo Ferrolán acoge la proyección de “Adeus, Berta”, con la participación del equipo creativo
Redacción
Belén Viviente de Bribes

Cambre se prepara para vivir el Belén Viviente de Bribes, una de sus tradiciones navideñas más emblemáticas
Redacción
Imagen de una inauguración anterior en la galería Enrique Vázquez, en esta ocasión de Carmen Martín

La galería Enrique Vázquez estrena una nueva muestra de pintura, “Raíces”
Redacción