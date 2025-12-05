Hechos reales
El Museo de Historia Natural recibe a la autora local Ángeles Castro con su “Operación Beluga”
La obra que presentará este mismo viernes es una historia ficticia basada en los hechos reales del rescate de 3.000 cetáceos en el Ártico
El auditorio del Museo de Historia Natural de Ferrol acogerá este viernes 5, a partir de las 19.00 horas, la presentación del libro “Operación Beluga”, escrito por la autora local Ángeles Castro y con ilustraciones de la artista polaca Zuzanna Celej.
Esta obra de ficción se basa en la historia real de una manada de 3.000 belugas que fueron apresadas en el Ártico y cualquier persona interesada puede asistir al acto, con entrada libre hasta completar el aforo.