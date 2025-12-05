El futuro de miles ya tiene la huella de toda una década de Aprendizaxe e Servizo en la UDC

El décimo aniversario de ApS en la UDC fue celebrado en Ferrol Daniel Alexandre

Se termina el año y con este el décimo aniversario que cumple la metodología de Aprendizaxe e Servizo –ApS– en la Universidade da Coruña –UDC–, que tiene una inmensa repercusión social e implica a alumnado y a diversas entidades. Este sistema se puede conocer en gran medida a partir de la experiencia de tres proyectos muy diferentes, tanto en el número de estudiantes participantes como en la temática, aunque todas comparten un interesante “choque de realidad” en algunos involucrados y cambios en la vida diaria de otros.

Recién celebrado el Día Internacional del Voluntariado, que se conmemoró este viernes, 5 de diciembre, se recupera esta metodología que se relaciona estrechamente con la efeméride en su dimensión de Servizo, con el “valor engadido”, tal como lo define Ana Ares, vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, de la parte de Aprendizaxe. Así, esta es una forma de que el alumnado desarrolle las competencias de su titulación al mismo tiempo que aporta algo a la sociedad, teniendo en cuenta las necesidades de las entidades que trabajen día a día con el tema en cuestión. Además, el estudiantado “está aprendendo cousas que lle serán útiles na súa futura vida como profesionais e na personal tamén”.

A lo largo de estos diez años se pusieron en marcha un total de 268 proyectos, en los que participaron 8.681 estudiantes, 235 profesores y profesoras y 159 entidades. Concretando en la localidad, donde se alcanzaron 25 ApS diferentes, con 37 docentes y 36 entidades implicadas, fue pionera Ana Ares, tras haber asistido al primer curso para profesorado, de la mano del Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa –Cufie– y de la Oficina de Cooperación e Voluntariado –OCV–, descubriendo así su potencial para las aulas, “sobre todo pensando na Escola de Deseño Industrial”, en la que impartía docencia.

A partir de ese momento pensó “que interesante sería formar non só deseñadores e deseñadoras para traballar nas empresas da contorna, senón que ademais tivesen esa mirada crítica sobre o que podían facer eles desde a perspectiva do deseño para axudar á vida das persoas”. Con este objetivo, Ana Ares se puso manos a la obra junto a su compañera María José Abad, una primera toma de contacto por la que se empezó a colaborar con Cáritas y con Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal, “e despois xa fomos ampliando con outras entidades: con Teima, con AFAL, con Aspanaes, con Aspaneps...”.

Esos dos proyectos iniciales, uno con tres premios de Innovación Docente en distintas líneas y otro, “Aprende Física e Divírtete”, seleccionado entre 100 trabajos por la Red Española de ApS, todavía tienen continuidad. “O de Deseño e Procesado con Polímeros continúa con AFAL ata o día de hoxe”, con cambios de un año a otro. Por ejemplo, una temporada se puede centrar en propuestas educativas alrededor del reciclaje y la reutilización de plásticos, o “ao mellor dende a entidade pídennos máis traballar a psicomotricidade e adaptamos os xogos a unha necesidade concreta”.

“Cada vez hai máis docentes que queren iniciar experiencias de Aprendizaxe e Servizo”, valora la vicerrectora, que actualmente es una de las docentes de la formación anual que proponen desde la OCV y el Cufie. “É un curso que ten moitísima demanda: ten listaxe de agarda todos os anos porque o profesorado ten moitas ganas de implantar esta metodoloxía agora mesmo, e hai ApS en todas as facultades e escolas do Campus”, lo que también permite desarrollar proyectos multidisciplinares.

Sin embargo, al poner en común tres ejemplos de ApS locales, se constatan las potencialidades todavía por desarrollar, ya que es habitual que, entre los propios centros del Campus de Ferrol, ni se conozcan incluso los proyectos que se están desarrollando en unos y otros.

Catástrofes

Uno de los trabajos ApS más llamativos en cuanto a la cantidad de agentes implicados y a sus consecuencias para el conjunto de la sociedad fue “Impulsando un Futuro más seguro para todos”, a cargo de los profesores Sonia Zaragoza, Feliciano Fraguela y Antonio Couce, con alumnado tanto de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF– como de la Facultade de Ciencias do Traballo. En este destaca la jornada del 9 de abril del año pasado por un gran simulacro de rotura de la Presa do Rei, que implicó a los Concellos de Ferrol, Narón y Neda y a “más de 150 profesionales de emergencias de cinco países”, apunta Zaragoza, recordando que “bajo la tutela del proyecto Covalex conseguimos la financiación”.

Moda

En el lado opuesto, dada la cantidad de alumnado implicado, está el “Proyecto de textil responsable Ropa hecha con amor en Hilandera”, en colaboración con Fundación Taller de Solidaridad, supervisado por la profesora en Xestión Industrial da Moda Vanessa Mato y a cargo de los estudiantes Alba Boedo y Adrián Méndez, que lo llevaron a cabo como prácticas externas en 2022. En este caso, se dirigía al empoderamiento de mujeres vulnerables, fundamentalmente desempleadas y víctimas de violencia de género, compartiendo con ellas su formación.

Podología

“Promovendo unha podolife saudable na comunidade: experiencia con persoas sen fogar e persoas maiores dende a Podoloxía” es el tercer ejemplo seleccionado, a cargo de la profesora del grado en Podoloxía Raquel Veiga, principalmente desarrollado por alumnado de dos cursos. Con la premisa de que la salud de los pies está privatizada en España, realizan un servicio comunitario con usuarios y usuarias de Cáritas.