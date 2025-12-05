El Foro Cidadán polo Ferrolcarril aborda con la corporación su encuentro con Renfe

Instantánea de la manifestación celebrada el pasado domingo en Ferrol Emilio Cortizas

Una comitiva de seis representantes del Foro Cidadán polo Ferrolcarril se reunió durante la tarde de ayer jueves con el alcalde, José Manuel Rey, y con los portavoces de todos los grupos con presencia en el Concello para dar cuenta del encuentro mantenido el lunes con el gerente de Renfe en Galicia, Javier Pérez.

Según explicó la entidad, durante la cita se acodó que las diferentes formaciones trasladarían a sus grupos en las Cortes las conclusiones de la entrevista con Pérez López de cara a llevar de forma “consensuada, transparente e sen protagonismos” la declaración institucional al Congreso de los Diputados. En este sentido, desde el Foro se señaló que la tramitación sería diferente de la del Parlamento, dado que para hacer una declaración se necesitaría el apoyo de todas las agrupaciones, por lo que se espera que salga adelante como una proposición no de Ley. En cualquier caso, esta opción seguiría siendo válida, dado que el objetivo de llevar el documento a la Cámara Baja es que sirva como instrumento de debate y herramienta “para concluír solucións”.

Por otra parte, desde la plataforma también se comunicaron una serie de propuestas e iniciativas. Así, el Foro se puso a disposición de la Mancomunidade para participar en cualquier pleno, especialmente una vez se concrete la reunión solicitada con la gerencia de Ancho Métrico, la antigua FEVE, que tendrá lugar inicialmente la próxima semana, dado que implica a Concellos como el de Narón.

También se reiteró la necesidad de fijar una fecha para el encuentro con la Secretaría de Estado de Transportes –dado que, aun habiéndose mostrado el ministro Óscar Puente dispuesto a ello, es este organismo el que puede impulsar los proyectos– y con la Xunta. En este último caso, se busca una entrevista con el vicepresidente primero, Diego Calvo, por sus declaraciones sobre la posibilidad de que el gobierno gallego asuma competencias de Cercanías, y con la Dirección Xeral de Mobilidade.

Reunión con Sumar

Por otro lado, el diputado por A Coruña de Sumar en el Congreso, Manuel Lago, mantuvo esta mañana una reunión con el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, para abordar, entre otros temas, las carencias de las conexiones ferroviarias de la ciudad naval. Así, el representante planteó la necesidad de adaptar los servicios a las necesidades de la ciudadanía, así como incrementar los trayectos e impulsar una serie de mejoras para reducir los tiempos de viaje, como el afamado bypass de Betanzos, pero también otras como la creación de puntos de cruce o la demandada electrificación de las vías.

En este sentido, Fernández Heredia reconoció la problemática del ferrocarril en la comarca de Ferrolterra, comprometiéndose a estudiar acciones para mejorar la regularidad de este servicio público.