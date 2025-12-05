El CHUF recuerda a las mujeres embarazadas la importancia de vacunarse de gripe y covid

Las mujeres embarazadas se protegen de enfermedades graves con estas vacunas Cedida

El Servicio de Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol –CHUF– recuerda a las mujeres embarazadas del Área Sanitaria de Ferrol la importancia de vacunarse frente al virus de la gripe y la covid.

Así, indican que las mujeres embarazadas con gripe A o B o covid tienen más probabilidades de tener enfermedad grave, de ser hospitalizadas o de ser ingresadas en una unidad de cuidados intensivos, en comparación con la población general, por lo que la vacunación de la gripe y covid proporciona protección a la madre, al recién nacido y al lactante en los primeros meses.