Cine

El Ateneo Ferrolán acoge la proyección de “Adeus, Berta”, con la participación del equipo creativo

Fernando Tato, director, y Alba Gallego, productora, propondrán un coloquio final

Redacción
05/12/2025 12:01
Fotograma del cortometraje "Adeus, Berta", dirigido por Fernando Tato
Fotograma del cortometraje "Adeus, Berta", dirigido por Fernando Tato
Cedida
“Adeus, Berta” es el título del cortometraje dirigido por Fernando Tato, el cineasta que estará acompañado de la productora Alba Gallego en la proyección de este viernes 5, a las 19.30 horas, en el Ateneo Ferrolán.

Para aprovechar la visita, estos creadores abrirán un coloquio al final del visionado, que se ofrece con entrada gratuita hasta completar el aforo, de esta pieza ambientada y rodada íntegramente en A Pobra do Caramiñal.

