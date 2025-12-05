El Ateneo Ferrolán acoge la proyección de “Adeus, Berta”, con la participación del equipo creativo

Fotograma del cortometraje "Adeus, Berta", dirigido por Fernando Tato Cedida

“Adeus, Berta” es el título del cortometraje dirigido por Fernando Tato, el cineasta que estará acompañado de la productora Alba Gallego en la proyección de este viernes 5, a las 19.30 horas, en el Ateneo Ferrolán.

Para aprovechar la visita, estos creadores abrirán un coloquio al final del visionado, que se ofrece con entrada gratuita hasta completar el aforo, de esta pieza ambientada y rodada íntegramente en A Pobra do Caramiñal.