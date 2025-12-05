Mi cuenta

Correos recoge las cartas a Papá Noel y los Reyes con buzones especiales en Ferrol y Narón

En la página web se puede seguir, además, la trayectoria de los envíos a Laponia y Oriente

Redacción
05/12/2025 21:26
Buzón para cartas especiales en la oficina de Ferrol
Correos de Ferrol –plaza de Galicia– y Narón –oficina postal– recoge hasta el día 5 de enero, las cartas que las niñas y niños deseen enviar a Papá Noel y los Reyes Magos en los buzones mágicos que con este fin Correos ha instalado en sus oficinas.

 Además, estas Navidades, a través de Correos Market, también se podrán conseguir “packs mágicos” que contienen cartas para escribir los deseos, sobres especiales y pegatinas con motivos navideños para decorarlas y que llamen la atención de sus ilustres destinatarios, así como “sellos mágicos” personalizados con la figura de Papá Noel y de los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar.

 Con estas iniciativas, además de fomentar el espíritu navideño, Correos pretende fomentar la práctica de la escritura entre los más pequeños de la casa.  

Otra de las iniciativas, en este caso virtual, que pone en marcha Correos desde hoy mismo y hasta el 5 de enero, es la posibilidad de que todos aquellos que así lo deseen pueden acceder a la página web www.departamentodeenviosextraordinarios.es, para descubrir los secretos del departamento más asombroso y disfrutar de la experiencia mágica desde cualquier punto de España –se recomienda usar los navegadores Chrome o Firefox para un mejor resultado de la visita–.

Desde el espacio virtual mágico, los más pequeños de la casa pueden acceder a diferentes juegos interactivos, entre ellos, pasar por el detector de niños buenos para poder abrir las puertas del Departamento; escribir todos sus deseos, personalizar y perfumar su carta, así como decorar la carta con purpurina, el sobre con pegatinas y conocer el recorrido que hace la misma antes de llegar a su destino, que puede ser Laponia, el hogar de Papá Noel, o el palacio de Sus Majestades en Oriente, pudiendo elegir dirigirse a su rey favorito

