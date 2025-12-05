Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Asfedro recibe una ayuda autonómica de 50.000 euros

La entidad Salud Mental Ferrol, Eume y Ortegal recibe 10.891 euros l

Redacción
05/12/2025 21:09
Martina Aneiros visitó las instalaciones de O Confurco
Cedida
La asociación ferrolana Asfedro resultó beneficiaria de una ayuda de la Xunta de 50.000 euros para la reforma integral de la acesibilidad de la comunidad terapéutica de O Confurco en el marco de la convocatoria de subvenciones dirigidas a la realización de programas de interés general para fines de carácter sociosanitario en el ámbito de los trastornos mentales. 

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó esta mañana las instalaciones de la comunidad Tito Pena-O Confurco e indicó que la entidad se benefició de la línea destinada a proyectos de inversión en mejoras en los centros sanitarios y sociosanitarios cuya actividad principal sea el desarrollo de programas asistenciales y psicosociales o preventivos en materia de trastornos mentales, incluidos los adictivos. 

La delegada territorial recordó que la asociación ferrolana también acometió el relevo de la cubierta envolvente del centro terapéutico gracias a una aportación de otros 50.000 euros de pasadas ediciones de esta convocatoria Salud mental Ferrol Además de Asfedro, resultó beneficiaria de ayudas la asociación Salud Mental Ferrol, Eume y Ortegal. En su caso, percibió una aportación de 10.891 euros para la equipación de su centro de rehabilitación psicosocial y laboral. 

Aneiros destacó el incremento del 11,8% del presupuesto para el desarrollo de este tipo de actividades con respeto al año anterior y puso en valor a relevancia de la orden, que aglutina la mayor parte de las ayudas del Servizo Galego de Saúde al trastorno mental, permitiendo financiar programas estratégicos.

