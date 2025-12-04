Ferrol completa su decoración navideña con el encendido de las luces en el rural

Momento del acto de encendido de luces celebrado ayer en Marmancón Daniel Alexandre

La decoración navideña en el término municipal de Ferrol quedó oficialmente completada hoy jueves con el encendido de las luces en la zona rural. El acto, que estuvo presidido por el alcalde, José Manuel Rey, tuvo lugar a las seis de la tarde en el local social de la Asociación de Vecinos de Marmancón, siguiendo la tradición de elegir cada año una zona diferente –en 2024 fue en A Cabana, mientras que en 2023 se celebró en Covas–.

Así, decenas de personas acudieron a una cita en la que no faltó la música, de la mano de la formación Agarimo de Catabois, a la que siguió una visita temprana de Papá Noel para recoger las cartas de los asistentes más pequeños. De este modo, desde el Concello se recordó posteriormente que este año el municipio cuenta con unas 400 arcadas, 60 árboles decorados y 225 motivos navideños en plazas y zonas en las que son inviables las iluminaciones transversales. A estas se suman otro centenar, repartidas por todo el territorio, que son de propiedad del Concello.

En el caso del núcleo urbano, los motivos navideños fueron encendidos el pasado viernes, 28 de noviembre, en un acto que contó con la participación del futbolista Álvaro Carreras.