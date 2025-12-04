El telón del Jofre lo abre un Premio Nacional de Literatura Dramática, “As Alumnas”

"As Alumnas", producida por Culturactiva, escrita por la fenesa Paula Carballeira, se basa en la figura de María Barbeito Cedida

El reconocimiento del Premio Nacional de Literatura Dramática es tan solo uno de los que recibió en 2023 “As Alumnas”, una pieza producida por Culturactiva Producións, que ese mismo año también obtuvo los galardones Follas Novas, a la mejor obra de teatro, y Luisa Villalta, a proyectos por la igualdad. La representación, con texto de la escritora y narradora oral de Maniños, Paula Carballeira, tendrá lugar este viernes 5, a partir de las 20.30 horas en el teatro Jofre.

“As Alumnas”, una pieza que gira alrededor de la figura de la pedagoga gallega María Barbeito, aborda las temáticas de la justicia social, la memoria histórica, la igualdad y la resiliencia a través de los papeles que interpretan Anabel Gago y Mónica Camaño, con la dirección de Fina Calleja. Este equipo materializará una propuesta, dirigida al público adulto, de alrededor de 70 minutos de duración, que tiene las entradas anticipadas disponibles en la taquilla del Jofre o en la web de Ataquilla.

Relato

Las dos protagonistas conducen una historia que empieza situando al espectador antes de la Guerra Civil y continúa hasta llegar a la década de 1970, por lo que el relato visibiliza el retroceso vivido en la educación durante el franquismo, particularmente para las mujeres.