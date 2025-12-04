El programa “España en libertad. 50 años” llega a su fin con una mesa redonda en la ciudad naval

Instantánea de la mesa redonda celebrada esta tarde en el Edificio de sindicatos Daniel Alexandre

El programa “España en libertad. 50 años”, organizado por la Delegación del Gobierno en Galicia y la Fundación Luís Tilve, llegó esta tarde a su fin con la mesa redonda “Diálogos da Transición Democrática. Educando nunha historia con Memoria”, celebrada en el Edificio de sindicatos de Ferrol. Este ciclo de conferencias, que se inició el pasado 24 de noviembre en A Coruña y que también ha pasado por Lugo, busca poner en valor en proceso que supuso en paso de la dictadura a un estado de derecho desde la perspectiva de los especialistas en historia.

Así, esta última mesa de diálogo estuvo presidida por el subdelegado del Ejecutivo central en A Coruña, Julio Abalde, y contó con la participación del catedrático de la USC Lourenzo Fernández y el doctor Bernardo Máiz –la presentación corrió a cargo de la secretaria de Igualdade de la UGT Ferrol, María Dolores Feal, y estuvo moderado por Emilio Grandío–. El coloquio, al que siguió una ronda de preguntas con los asistentes, incidió en la importancia de transmitir la historia a las nuevas generaciones.