Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El programa “España en libertad. 50 años” llega a su fin con una mesa redonda en la ciudad naval

La importancia de transmitir la historia a los jóvenes fue uno de los ejes del coloquio

Redacción
04/12/2025 21:55
Instantánea de la mesa redonda celebrada esta tarde en el Edificio de sindicatos
Instantánea de la mesa redonda celebrada esta tarde en el Edificio de sindicatos
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El programa “España en libertad. 50 años”, organizado por la Delegación del Gobierno en Galicia y la Fundación Luís Tilve, llegó esta tarde a su fin con la mesa redonda “Diálogos da Transición Democrática. Educando nunha historia con Memoria”, celebrada en el Edificio de sindicatos de Ferrol. Este ciclo de conferencias, que se inició el pasado 24 de noviembre en A Coruña y que también ha pasado por Lugo, busca poner en valor en proceso que supuso en paso de la dictadura a un estado de derecho desde la perspectiva de los especialistas en historia.

Así, esta última mesa de diálogo estuvo presidida por el subdelegado del Ejecutivo central en A Coruña, Julio Abalde, y contó con la participación del catedrático de la USC Lourenzo Fernández y el doctor Bernardo Máiz –la presentación corrió a cargo de la secretaria de Igualdade de la UGT Ferrol, María Dolores Feal, y estuvo moderado por Emilio Grandío–. El coloquio, al que siguió una ronda de preguntas con los asistentes, incidió en la importancia de transmitir la historia a las nuevas generaciones.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Una de las dos mesas redondas con especialistas

DF aborda las expectativas de los sectores de la defensa y el aeroespacio
X. Fandiño
Una edición pasada del acto de encendido navideño

La AVV de Piñeiros lamenta que se la “aparte” del encendido navideño de Narón
Redacción
El Juzgado de Instrucción número 6 fue el responsable de este procedimiento

El Juzgado de Ferrol declara nulas, por primera vez en Galicia, dos sentencias del franquismo
Redacción
Momento del acto de encendido de luces celebrado ayer en Marmancón

Ferrol completa su decoración navideña con el encendido de las luces en el rural
Redacción