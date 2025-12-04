Mi cuenta

Navidad

El mercadillo artístico de Artidea estira las fechas e incorpora nuevas firmas y creaciones realizadas en directo

Entre los distintos artículos hay incluso dos figurillas funerarias egipcias aportadas por un artista anónimo, cuya recaudación se destinará a fines benéficos

Rita Tojeiro Ces
Rita Tojeiro Ces
04/12/2025 12:31
Artidea Mercadillo Artístico
Artidea Mercadillo Artístico
Daniel Alexandre
La tercera edición del mercadillo artístico navideño de Artidea continúa superándose con iniciativas como la que llevaron a cabo Canzobre, Laura Molero, Eva Liberal y Con+Chi, cuatro de los creadores que venden sus obras en este espacio y que este jueves estuvieron realizando algunas en directo en el local. Respondiendo al gran interés del público, el establecimiento prolonga el plazo de apertura, que estaba previsto cerrar mañana, hasta el próximo viernes 12.

La responsable de Artidea, Laura García, repasa la oferta de este año, que cuenta con dos de los artistas que participan desde el principio: Marisol, con joyería y otros artículos como portavelas o incienseros, todo en cerámica, y Canzobre con sus acuarelas, una disciplina que también aportan Laura Molero, Eva Liberal y Emma Pillado, esta última también con acrílicos.

Con+Chi realiza la técnica del sumie, Salanevic retrata a pollos a bolígrafo, Raquel Calvo aporta el toque abstracto, Nivotwe sus casas japonesas y Natalia F. dos cuadros, uno complementado con un juego. Entre las últimas incorporaciones está la madrileña Asun Torras, que envía sus láminas, algunas hechas joya. Además, el público también podrá ver dos figurillas funerarias egipcias de un anónimo que destinará lo recaudado a fines benéficos.

