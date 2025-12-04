El Juzgado de Ferrol declara nulas, por primera vez en Galicia, dos sentencias del franquismo

El Juzgado de Instrucción número 6 fue el responsable de este procedimiento Cedida

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Ferrol ha declarado nulas dos condenas de los Consejos de Guerra del franquismo de 1936 y 1942, siendo el primer organismo judicial de Galicia en emitir una resolución de estas características. Según relató la Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, las anulaciones partieron de las demandas interpuestas por las familias de los represaliados, Miguel Mendiguchía Real y José Varela Cachaza.

El primer procedimiento fue interpuesto por la nieta de la víctima, Carmen Mendiguchía. Su abuelo, capitán de Infantería de Marina retirado y miembro de Izquierda Republicana, fue apresado en 1936 y condenado a prisión perpetua en agosto de ese mismo año por no secundar el golpe militar. El reo, relata Memoria Histórica Democrática, fue asesinado por la fuerza pública en el barrio de Canido pocos días después.

En cuanto a la segunda resolución, la demanda fue interpuesta por los hijos del represaliado, José y Francisco Varela Cachaza. En este caso, su progenitor, funcionario de Telégrafos, fue detenido en 1942 después de que la policía franquista encontrase entre sus posesiones un fragmento de un discurso pronunciado ese mismo año por el socialista Indalecio Prieto en la Universidad de Washington, en Estados Unidos, durante el exilio. Tras su aprensión el 19 de mayo, Varela Cachaza fue condenado en Consejo de Guerra a seis años de prisión por “excitación a la rebelión”.

El hombre pasó dos años encarcelado en el castillo de San Felipe, hasta el 15 de mayo de 1944, y como consecuencia de ello perdió su empleo en Telégrafos. Así, la magistrada responsable del procedimiento, considera que no solo se le arrebataron dos años de su vida, sino también su forma de vida, teniendo que trabajar como peón y como guardia jurado, lo que supuso importantes problemas económicos para su familia.

De este modo, la jueza ordenó la anulación de ambas condenas, así como la inscripción de la declaración de nulidad en los expedientes judiciales originales y en el Archivo del Reino de Galicia. De igual forma, la resolución será remitida a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para su incorporación en el registro estatal de víctimas del franquismo.

Reacciones

Tras comunicarse el dictamen judicial a las familias de ambas víctimas, la Asociación Memoria Histórica Democrática trasladó su enhorabuena tanto a estas como a la magistrada responsable de ambos casos, Carmen López Moure, a la fiscala de Memoria Democrática y Derechos Humanos que tramitó las demandas, María Encarnación Mayán, al abogado de los demandantes, Jesús Porta, y “a cantas persoas contribúen a facer xustiza”.

Por otra parte, los secretarios xerais de la Agrupación Socialista de Ferrol y de Memoria Democrática de la Executiva Nacional del PSdeG, Ángel Mato e Iván Puentes, respectivamente, también celebraron las sentencias, que calificaron de “históricas”. A este respecto, el también portavoz del grupo municipal del PSOE indició en que ambas resoluciones restituyen “a honra e a dignidade” de los dos represaliados, además de incidir en que ambas se producen en una ciudad que se encuentra en pleno proceso de ser declarada Lugar de la Memoria.

Puentes, por su parte, recordó que la anulación de las condenas ha sido posible gracias a las modificaciones normativas introducidas en 2022 a la Ley de Memoria Histórica –concretamente la relativa a la Jurisdicción Voluntaria, que permite obtener una declaración sobre circunstancias de hechos pasados siempre que no exista controversia–. Así, el representante confía en que ambas resoluciones marquen un precedente en Galicia, afirmando que “non serán as últimas, porque agora as familias dos represaliados e represaliadas dispoñen da forza da Lei para reclamar Xustiza. Los dos socialistas también trasladaron su enhorabuena a la asociación cultural.