El Día del Voluntariado se celebra en Ferrol como núcleo para las entidades sociales

Encuentro organizado este jueves en el salón de actos Concepción Arena por el Día Internacional del Voluntariadol Campus Industrial Ferrol

“Ferrol é unha cidade solidaria grazas a vós”. De esta manera concluyó el terniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, su intervención en un acto que tuvo lugar este mismo jueves en el Campus Industrial, organizado por el Concello, a través de la concejalía de Política Social, y la Universidade da Coruña –UDC–. La reunión tuvo como objetivo la celebración del Día Internacional del Voluntariado, que se conmemora desde 1985 para reconocer el papel fundamental que desempeñan las personas que se dedican a este sector altruista.

En el encuentro, el teniente alcalde estuvo acompañado, además de por algunos de los protagonistas de la jornada, por la concejala de Política Social, Rosa Martínez, y la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares.

Razón de ser

“Sodes as persoas que dades aos demais o máis valioso que unha persoa posúe: o seu tempo”, resaltó Díaz Mosquera, que se encargó de comunicar, en nombre de todo el gobierno local, el agradecimiento a los voluntarios y voluntarias implicadas en la Oficina de Voluntariado municipal, en la Oficina de Cooperación e Voluntariado de la UDC, así como de las distintas entidades sociales que trabajan en la ciudad a lo largo del año, como son Acción Familiar, Alcer, ASCM, AXF, Banco de Alimentos, Cáritas, COgami, Dios y Pan, Mans Unidas y ONCE.

“O voluntariado permítenos chegar onde a Administración non sempre pode”, continuó el teniente alcalde, recalcando su papel en la creación de una cultura de servicio y solidaridad.

Así, la sede ferrolana de la UDC celebra esta conmemoración por partida doble ya que, a través de esta institución universitaria, se han llevado a cabo un total de 268 proyectos mediante la metodología de Aprendizaxe e Servizo –ApS–, durante los últimos 10 años, que implicaron a 8.681 estudiantes en beneficio de las personas usuarias de un total de 159 entidades.