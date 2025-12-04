DF aborda las expectativas de los sectores de la defensa y el aeroespacio

Una de las dos mesas redondas con especialistas Emilio Cortizas

La realidad y las expectativas de los sectores de la seguridad, la defensa y el aeroespacio en la Comunidad Autónoma centraron este jueves una nueva entrega del Foro Conecta Galicia que, en esta ocasión, se desarrolló en la sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval de la Fundación Exponav.

El acto se dividió en dos mesas redondas moderadas, respectivamente, por la directora de Diario de Ferrol, Cristina R. Calvo, y el responsable de Relaciones Institucionales del grupo El Ideal Gallego, Gabi Barrós, y que contaron con la participación de los responsables de algunas de las empresas punteras en estos sectores y también de los clústeres del naval, de la automoción, de la logística y de las tecnologías de la información y la comunicación –TIC–.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, fue el encargado de inaugurar la jornada y lo hizo con una intervención en la que recordó que Ferrol “nació hace 300 años al servicio de la defensa nacional” y que ahora, tres siglos después, “tenemos ante nosotros una gran oportunidad”. El regidor no obvió las crisis vividas en el pasado en el naval, pero apuntó que los “peores momentos nos han hecho ser más fuertes, más resilientes”. En ese sentido, aseguró que es “imprescindible no dejar pasar ninguna oportunidad” como la que está teniendo actualmente y que implica de manera directa a la “trilogía” que forman el astillero, el puerto y el Arsenal.

“El sector de la defensa está en un momento de transformación y de crecimiento”, añadió, “que va a repercutir en nuestra ciudad”. Así, subrayó que la urbe tiene “una ventaja competitiva muy importante”, en alusión a la “presencia en el ámbito naval”, mascarón de proa “de todos esos programas de modernización” en los que la urbe –y, por lo tanto, también su capital humano– va a jugar un papel decisivo.

Rey Varela se refirió asimismo al crecimiento demográfico –por segundo año consecutivo tras más de tres décadas de declive– y a los últimos datos de desempleo, con 394 parados menos que hace un año. “No hay mejor noticia para Ferrol que cada vez haya más gente que quiera venir a vivir aquí”, dijo, “porque demuestra que tenemos futuro, potencial y que somos una ciudad magnífica”. “Tenemos que ser capaces de liderar la recuperación y, al mismo tiempo, de hacer la gran transformación urbana”, precisó antes de enfatizar que Ferrol es la ciudad que lidera la licitación de obra pública en Galicia.

El 50% del presupuesto de la UE en defensa debe destinarse a adjudicaciones internas Cristina R. Calvo, directora de DF

En la primera mesa participaron el responsable del astillero de Navantia Ferrol y del área de Negocio de Fragatas y Buques de Intervención de todo el grupo público, Eduardo Dobarro; el presidente y consejero delegado de Urovesa, Justo Sierra; y el director general de Aerospacial&Defensa de Aertec, Pedro Becerra, y el presidente del Puerto, Francisco Barea.

La directora de DF, Cristina R. Calvo, puso en contexto a los ponentes proporcionando datos sobre los objetivos que se ha marcado la Unión Europea en lo que respecta a la soberanía tecnológica e industrial, un concepto que está muy presente en compañías de referencia como Navantia. “En 2030”, apuntó, “el 35% del valor del mercado de la defensa de la Unión deberá corresponder al comercio interno, dedicando el 50% del presupuesto público a adjudicaciones internas”. Galicia jugará aquí un rol decisivo, pues, señaló, el año pasado la industria de la seguridad y la defensa facturó 490 millones de euros, un volumen que convirtió a la Comunidad Autónoma en la tercera posición en España, solo por detrás de Madrid y Andalucía.

El director del astillero público ferrolano hizo hincapié en la repercusión que este ciclo inversor tiene en el empleo y también en la posición que Navantia ocupa en un mercado tan competitivo como el de la defensa. Así, recalcó que actualmente están entrando a trabajar en la factoría alrededor de 5.400 personas cada día y que hay una “garantía de carga de trabajo consolidada hasta el año 2035”. Estas perspectivas –las F-110, el BAC o la modernización de las F-100– plantean retos a nivel laboral y, de hecho, avanzó que a mediados del año que viene será necesario incorporar “alrededor de 1.000 personas más en la cadena de producción”. Dobarro habló también de la posición de Navantia en el mundo e incidió en que es la única compañía española en el top 100 de las empresas de defensa del mundo.

Dentro del ecosistema industrial de este ámbito está, desde hace más de cuatro décadas, Urovesa. Su presidente, Justo Sierra, destacó que se está operando un cambio interno por su condición de plataformista de otros integradores en lo que tiene que ver con la fabricación de vehículos todoterreno para las Fuerzas Armadas. “Desarrollar productos en Galicia”, aseguró, “nos da una autonomía estratégica importantísima porque nos permite proporcionar a las Fuerzas Armadas lo que quieren”.

Por su parte, Pedro Becerra, director general de Aeroespacial &Defensa de Aertec –empresa andaluza de ingeniería aeroespacial y aeroportuaria–, aseguró que la Comunidad Autónoma “ha experimentado un gran crecimiento en el sector en los últimos diez años” y destacó que “la base tecnológica e industrial está creada” en Galicia, por lo que es el momento de “dar el salto en la parte de generación de producto”.

Francisco Barea, presidente del Puerto, explicó que el contexto internacional “va a repercutir en el significado” de las dársenas y expresó su deseo de que el de Ferrol sea uno de los que adquiera la condición de dual el año que viene. “Son corredores logísticos que elegirá la OTAN y nosotros tenemos una serie de ventajas que nos favorecen en ese proceso”, explicó.

La segunda mesa reunió a los representantes de varios clústeres y a la subdirectora xeral de Promoción Industrial e Solo Empresarial, Farrah Lisa Meghazi, que puso el énfasis en el carácter “esencial” de la política que impulsa el gobierno gallego sobre la colaboración público-privada en el desarrollo de la Estratexia de Seguridade, Defensa e Aeroespazo diseñada por la Xunta y que cuenta con una inversión, de aquí a 2030, de 183 millones. Con esta cantidad, la previsión de la Xunta es “movilizar un total de 900”.

Enrique Mallón, secretario general de Asime, recordó que el sector metalúrgico está actualmente al 90% de su capacidad, un nivel que hacía mucho tiempo que no se alcanzaba, mientras que el representante de Aclunaga, Manuel Vázquez, aseguró que la clave que le ha permitido al naval sobrevivir a las crisis es su “capacidad de diversificación”.

Otro de los sectores llamados a ser trascendentales en el desarrollo de la industria de la seguridad, la defensa y el aeroespacio, es el de las TIC. Su presidente, Antonio Rodríguez del Corral, apuntó que Galicia tiene “un buen sector de software, con más de 23.000 empleos”, si bien lamentó que no hay actualmente “ingenieros de software suficientes para atender la demanda”.

Intervinieron también los representantes de Ceaga, el clúster del automóvil, Alberto Cominges, y de la Función Loxística, Iago Domínguez. El primero alabó la fortaleza del sector, que cerrará el ejercicio con 550.000 coches fabricados, “más que en toda Italia”, y el segundo señaló que en 2024, y este también va en camino, Galicia ocupa la quinta posición de España en exportaciones, superando a Euskadi. “Hay mucho potencial”, añadió.