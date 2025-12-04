Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Bomberos y Policía Local completan un simulacro de incendio en el CEIP Ponzos

El ejercicio, en el que participó toda la comunidad escolar, tuvo lugar poco antes de las once de la mañana

J. Guzmán
J. Guzmán
04/12/2025 13:04
Vehículos de bomberos en las instalaciones del CEIP Ponzos durante el simulacro
Vehículos de bomberos en las instalaciones del CEIP Ponzos durante el simulacro
J.G.
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Sobre las 10.50 horas de la mañana de este jueves, la alarma de incendios del Centro de Enseñanza de Infantil y Primaria (CEIP) Ponzos, en el barrio de Ultramar, comenzó a sonar. Se trataba, como informó ayer el Concello, de un simulacro de incendios realizado por los profesionales del parque municipal de Bombeiros de Ferrol y de la Policía Local.

El ejercicio, como explicó el jefe del servicio ferrolano, Enrique Suárez, es "obligatorio" para estas instalaciones, dado que su objetivo principal es enseñar a los estudiantes cómo actuar en caso de emergencia. Así, tras sonar el aviso, los pequeños salieron en fila, de forma ordenada y acompañados de sus profesores, por la puerta principal y se congregaron en un lateral ajardinado del edificio, designado como zona de seguridad.

En menos de cinco minutos, la dotación de bomberos, compuesta por un camión con escalera automática y otro con motobomba urbana, llegó al centro, siendo recibida por los aplausos de los escolares. Así, bajo la atenta mirada de los pequeños, los profesionales aparcaron sus vehículos y comenzaron el despliegue, sumándose poco después la Policía Local.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La alcaldesa, Sandra Permuy, durante un acto en la sala de plenos

El nuevo Servizo de Axuda no Fogar de Fene comienza a trabajar esta misma semana
Redacción
Un instante del pasacalles del año pasado

Narón busca pajes para la Cabalgata de Reyes
Redacción
Las actividades estarán disponibles en horario de tarde

La Casa da Mocidade acogerá unas navidades pensadas para los más jóvenes de Narón
Redacción
Un instante del evento celebrado en junio

El lado mas “punk” de los villancicos: la edición invernal de Trasankos Rock
Eva Mazás Arnoso