Bomberos y Policía Local completan un simulacro de incendio en el CEIP Ponzos

Vehículos de bomberos en las instalaciones del CEIP Ponzos durante el simulacro J.G.

Sobre las 10.50 horas de la mañana de este jueves, la alarma de incendios del Centro de Enseñanza de Infantil y Primaria (CEIP) Ponzos, en el barrio de Ultramar, comenzó a sonar. Se trataba, como informó ayer el Concello, de un simulacro de incendios realizado por los profesionales del parque municipal de Bombeiros de Ferrol y de la Policía Local.

El ejercicio, como explicó el jefe del servicio ferrolano, Enrique Suárez, es "obligatorio" para estas instalaciones, dado que su objetivo principal es enseñar a los estudiantes cómo actuar en caso de emergencia. Así, tras sonar el aviso, los pequeños salieron en fila, de forma ordenada y acompañados de sus profesores, por la puerta principal y se congregaron en un lateral ajardinado del edificio, designado como zona de seguridad.

En menos de cinco minutos, la dotación de bomberos, compuesta por un camión con escalera automática y otro con motobomba urbana, llegó al centro, siendo recibida por los aplausos de los escolares. Así, bajo la atenta mirada de los pequeños, los profesionales aparcaron sus vehículos y comenzaron el despliegue, sumándose poco después la Policía Local.