Un atropello colapsa Esteiro a primera hora de este miércoles

Al menos cuatro patrullas de la Policía Local se desplazaron hasta la zona

Redacción
03/12/2025 09:21
Agentes de la Policía Local, al menos cuatro vehículos, se trasladaron a primera hora de este miércoles hasta las inmediaciones de la rotonda del Diapasón, en la avenida de Esteiro a causa de un atropello.

El accidente tuvo lugar a las 8.17 horas y se saldó con una persona herida, pero en estado consciente. Hasta el punto, además de los citados agentes, se movilizó una ambulancia de Urxencias Sanitarias-061 pero, por ahora, desde el 112 Galicia se desconoce si la persona afectada fue trasladada al centro hospitalario de referencia

La situación generó notables retenciones tanto en la propia avenida como en los viales de acceso. Varios efectivos se encargaron de regular el tráfico tanto en la rotonda Uxío Novoneira como en la que confluyen la avenida de As Pías y la carretera de la trinchera.

