Profesionales del SAF secundan en Ferrol la jornada de protestas convocada por la CIG

El colectivo, en el que se incluye el personal de las residencias privadas, demanda nuevos convenios

Redacción
03/12/2025 21:39
Representantes y trabajadores a las puertas de la residencia DomusVi
Representantes y trabajadores a las puertas de la residencia DomusVi
Emilio Cortizas
Sobre una veintena de personas, entre trabajadores y delegados sindicales, participaron esta mañana en la ciudad naval en la convocatoria de protestas de la CIG para los profesionales del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y el personal de las residencias de mayores y centros de día privados de toda Galicia. Así, mientras la movilización, que arrancó de forma simultánea a las 11.30 horas, consistió en un encierro en los palacios municipales de Vigo, Santiago y Lugo, en Ferrol y en Oleiros –concretamente en Bastiagueiro–, se celebraron concentraciones a las puertas de estas instalaciones.

En el caso de Ferrol, el acto reivindicativo tuvo lugar frente a la DomusVi de la avenida de Esteiro, donde incluso se contó con velas litúrgicas y un ataúd en el que se señalaba a la Xunta como cómplice de la situación.

En este sentido, desde la Federación de Servizos de la central sindical nacionalista se explicó que estas acciones de protesta forman parte de su campaña “para forzar a negociación dos convenios colectivos tras anos de parálise”. Y es que, como asegura la entidad, el acuerdo laboral del SAF lleva sin renovarse desde el año 2012, mientras que el de las residencias data de 2023, por lo que, explican, “as persoas traballadoras do sector padecen consicións de precariedade e baixos salarios dende hai anos”.

Asimismo, desde la CIG se acusó a la Xunta de “complicidade” con la patronal en la negativa a negociar nuevos convenios, afirmando además que “perpetúa” esta situación al no dotar a ambos servicios de partidas adecuadas en los presupuestos autonómicos –señalando, de igual modo, que dichos fondos pueden modificarse–.

