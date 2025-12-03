Los establecimientos que integran “Sabores de Ferrol” repartirán bolsas entre sus clientes

Las bolsas tratan de incentivar el consumo en el barrio Cedida

Los diez establecimientos de ultramarinos que integran la marca “Sabores de Ferrol” –El Rápido, La Tienda de Erika, Comarea, Frupan, Maruja Alimentación, A Tendiña y las fruterías Víctor, Tonia y Amorodos– regalarán estas navidades bolsas para hacer la compra entre sus clientes.

La iniciativa, organizada por Cites con el apoyo de la concejalía de Promoción Económica, busca repetir el éxito de años anteriores e incentivar el consumo entre los locales de barrio.

Así, con esta propuesta se busca que dichas bolsas, de un vivo color anaranjado, “enchan as rúas de Ferrol”, dando visibilidad a la campaña. De este modo, desde la entidad se insistió en la importancia de estos establecimientos por la calidad de sus productos y su trato personalizado.