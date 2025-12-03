Inscricións abertas na FP Acelerada con 66 prazas entre Ferrol e Pontedeume
Esta é a segunda edición da iniciativa, con preto de dúas semanas de prazo, nun curso que vai de xaneiro a xullo
Xa está aberto o prazo para inscribirse na segunda edición da Formación Profesional Acelerada, que a Xunta de Galicia vén de posibilitar nun total de 16 centros integrados das catro provincias, entre os que se atopan dous nos concellos de Ferrol e Pontedeume. Nestas instalacións ofreceranse tres titulacións diferentes, coa particularidade de impartirse entre os meses de xaneiro e xullo, e o prazo para que as persoas interesadas presenten as solicitudes permanecerá aberto até o xoves 18 de decembro, un trámite que deberá realizarse a través deste enlace ao portal educativo.
Trátase dunha nova modalidade formativa pioneira en España, que este mércores se deu a coñecer nunha xornada inaugurada pola directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, e clausurada polo conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez. No acto tamén contaron a súa experiencia tres alumnos que cursaron estes ciclos na primeira quenda, de setembro a este mesmo mes de decembro.
Rodríguez lembrou durante a súa intervención que a FP Acelerada é unha modalidade de formación rápida que se concentra nun período de catro a seis meses de duración, dependendo do ciclo concreto do que se trate. Así pois, puxo sobre a mesa algunhas das vantaxes, resaltando os beneficios que pode ter tanto para o alumnado como para as empresas: “por unha banda, as persoas dispoñen dunha vía rápida de formación para ao acceso ao mercado laboral e, por outra, as empresas teñen un aceso máis áxil a persoal cualificado, sobre todo naqueles sectores onde hai máis demanda”.
No caso das formacións concretas que atinxen a esta área territorial, todas son de grao medio e dispoñen de 22 prazas para cada unha. No concello ferrolán impártense dúas titulacións distintas, ambas no CIFP Ferrolterra, por unha banda Fabricación de tubaxes e construcións e carpintaría, e por outra Montaxe de instalacións de tubaxes e construcións e carpintaría metálica. Ademais, no municipio de Pontedeume, o CIFP Fraga do Eume inclúe na súa orferta académica o ciclo de Repostaría en restauración.
Balance
A primeira convocatoria da FP Acelerada, que se estreou en setembro e conclúe este mes, contou cun total de 153 matrículas, e dende a Xunta confían en que, segundo se vaia facendo coñecida, a demanda se asente do mesmo xeito que ocorreu con outras novidades no seu momento, como os másteres de Formación Profesional ou os títulos de alta especialización.