Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Formación Profesional

Inscricións abertas na FP Acelerada con 66 prazas entre Ferrol e Pontedeume

Esta é a segunda edición da iniciativa, con preto de dúas semanas de prazo, nun curso que vai de xaneiro a xullo

Redacción
03/12/2025 20:18
O encontro celebrado onte en Compostela serviu para dar a coñecer a nova modalidade a través da experiencia dalgúns dos primeiros alumnos
O encontro celebrado onte en Compostela serviu para dar a coñecer a nova modalidade a través da experiencia dalgúns dos primeiros alumnos
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Xa está aberto o prazo para inscribirse na segunda edición da Formación Profesional Acelerada, que a Xunta de Galicia vén de posibilitar nun total de 16 centros integrados das catro provincias, entre os que se atopan dous nos concellos de Ferrol e Pontedeume. Nestas instalacións ofreceranse tres titulacións diferentes, coa particularidade de impartirse entre os meses de xaneiro e xullo, e o prazo para que as persoas interesadas presenten as solicitudes permanecerá aberto até o xoves 18 de decembro, un trámite que deberá realizarse a través deste enlace ao portal educativo.

Trátase dunha nova modalidade formativa pioneira en España, que este mércores se deu a coñecer nunha xornada inaugurada pola directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, e clausurada polo conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez. No acto tamén contaron a súa experiencia tres alumnos que cursaron estes ciclos na primeira quenda, de setembro a este mesmo mes de decembro.

Rodríguez lembrou durante a súa intervención que a FP Acelerada é unha modalidade de formación rápida que se concentra nun período de catro a seis meses de duración, dependendo do ciclo concreto do que se trate. Así pois, puxo sobre a mesa algunhas das vantaxes, resaltando os beneficios que pode ter tanto para o alumnado como para as empresas: “por unha banda, as persoas dispoñen dunha vía rápida de formación para ao acceso ao mercado laboral e, por outra, as empresas teñen un aceso máis áxil a persoal cualificado, sobre todo naqueles sectores onde hai máis demanda”.

No caso das formacións concretas que atinxen a esta área territorial, todas son de grao medio e dispoñen de 22 prazas para cada unha. No concello ferrolán impártense dúas titulacións distintas, ambas no CIFP Ferrolterra, por unha banda Fabricación de tubaxes e construcións e carpintaría, e por outra Montaxe de instalacións de tubaxes e construcións e carpintaría metálica. Ademais, no municipio de Pontedeume, o CIFP Fraga do Eume inclúe na súa orferta académica o ciclo de Repostaría en restauración.

Balance

A primeira convocatoria da FP Acelerada, que se estreou en setembro e conclúe este mes, contou cun total de 153 matrículas, e dende a Xunta confían en que, segundo se vaia facendo coñecida, a demanda se asente do mesmo xeito que ocorreu con outras novidades no seu momento, como os másteres de Formación Profesional ou os títulos de alta especialización.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Imagen del día inaugural del Mercado Navideño de Ferrol del año pasado

El Mercado Navideño de Ferrol abre este viernes con espectáculos diarios para toda la familia
Redacción
O espectáculo "Coa cabeza nas nubes" na súa versión de rúa

Danza Acrobática, clown e teatro físico son un para a compañía que actúa este xoves en Cedeira
Redacción
Daniel Tugues, Director País de Veolia en España.

Veolia potencia su impacto en España al unificar su organización y marca para afrontar los crecientes desafíos medioambientales
Redacción
Once inicial verde ante el Huesca

Despedida de Copa, saludos a Extremadura
Redacción