El obispo Cadiñanos, inesperado 'confesor' de Andy en 'Land Rober': "Tenemos que saber perdonar"

Por las tierras de su Diócesis ya sabíamos que el obispo de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, es, como se dice por aquí, un coñero. No en vano, cualquiera que lo conozca mínimamente o haya asistido a alguna de sus intervenciones, suele quedarse maravillado con su cercanía y naturalidad.

Esto fue lo que le pasó a la madre de Roberto Vilar cuando el padre del humorista, fallecido el pasado mes de septiembre, estaba ingresado en el hospital comarcal de Burela. El prelado fue allí a dar una misa y, en esos momentos tan complicados, encontró consuelo en el burgalés.

Desde aquel encuentro, Dolores Fernández supo que su hijo tenía que intentar entrevistar, en su exitoso "Land Rober-Tunai Show", a Cadiñanos y ese deseo se cumplió este martes en el 'prime time' de la Televisión de Galicia.

"Con cuidadiño"

Mediado el programa, el obispo de la Diócesis bajó la escalera, se hizo presente y explicó que estaba allí porque "nosotros también participamos de la vida", arrancando las primeras carcajadas cuando Vilar le preguntó cómo debía tratarlo y él respondió que "con cuidadiño".

Tras mantener una cariñosa conversación telefónica con la madre del presentador, que consiguió incluso transformar la cadencia hacia un acento gallego de Cadiñanos, empezó una entrevista en la que Vilar recordó que él mismo había sido seminarista y, de hecho, coincidió estudiando con el actual delegado episcopal de Cofradías de la Diócesis, Cándido Otero.

Confesó que cuando el nuncio le llamó en nombre del Papa para encargarle su misión, "tuve que buscar dónde estaba Mondoñedo", valorando que está encantado en Galicia y sentenciando, sobre una posible ambición de ascender en la curia, con un "¿se puede llegar más lejos que ser obispo en Mondoñedo?".

"Mi Diócesis es la tierra más maravillosa", dijo también, explicando que él suele vivir en Ferrol, en la Domus, y que "si llamas al telefonillo, te respondo yo". Entremedias, Roberto Vilar fue formulando diferentes cuestiones sobre la Iglesia y la espiritualidad que el prelado contestó desde su honestidad, empleando una teología divulgativa que aplaudió el público.

Así, por ejemplo, dijo poner "en manos de Dios" la decisión de que los sacerdotes puedan casarse, y se comprometió con el presentador a mandarle la "oración por el sentido del humor" que, según explicó, rezaba a diario el papa Francisco.

Sorpresa

Anunció el conductor del programa la llegada de un invitado sorpresa a la "sobremesa", apareciendo el cantante Andy -del histórico dúo Andy y Lucas- al que Cadiñanos confesó no conocer: "Yo tampoco a ti", dijo el andaluz, "pues quedamos empatados", bromeó el obispo. Eso sí, al tararearle "Son de amores" supo de qué grupo se trataba.

En el contexto de la separación con Lucas, que está llenando titulares estas últimas semanas, el plató se convirtió en un confesionario entre las intervenciones de Vilar y Cadiñanos, tratando de comprender cómo se sentía el artista invitado.

Así, el obispo no dudó en decirle que "tenemos que saber perdonar", reconociendo, eso sí, que "el perdón es complicado, pero también es lo que dices, no desear el mal ajeno". Con consejos como este, Fernando García Cadiñanos parecía incluso un amigo de Andy que pretendía darle consuelo.

Después de escucharlo cantar, repartiendo "fraternidad" en la recta final, el programa concluyó con la despedida del prelado deseándole a Roberto Vilar que siga "llenando de humor Galicia".