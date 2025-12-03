El Mercado Navideño de Ferrol abre este viernes con espectáculos diarios para toda la familia

Imagen del día inaugural del Mercado Navideño de Ferrol del año pasado Daniel Alexandre

La plaza de Armas ya está prácticamente preparada para inaugurar este viernes 5 una nueva edición del Mercado Navideño de Ferrol, una propuesta que anima a la población y visitantes a regalar más conscientemente, poniendo al alcance de la mano las creaciones de artesanos locales y otros productos no habituales en grandes superficies.

Las 20 casetas participantes se complementarán con la oferta gastronómica, que incluirá productos típicos perfectos para estas fechas invernales, como son el vino caliente, salchichas alemanas, galletas tradicionales, turrones artesanos y gofres, entre otros manjares.

Programación

El mercado permanecerá abierto hasta el 6 de enero, día de los Reyes Magos, por lo que el Concello de Ferrol pone a disposición más de un mes de actividades temáticas que animan la parte comercial. No podría faltar el ya tradicional poblado navideño y los espectáculos diarios dirigidos al público familiar.

Asimismo, se ofrecerán talleres infantiles participativos todos los días y otros en los que se exhibirán distintos oficios tradicionales como la zapatería, la marroquinería y la herrería.

Los visitantes podrán disfrutar también de un belén a tamaño real y granjas con animales auténticos, así como otros seres de cuento como elfos, renos, un ciervo y un pingüino gigante. Además, sonará música navideña constantemente para animar los viajes en el tren, en el carrusel y el trineo fotográfico.