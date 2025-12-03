El colegio Ponzos será el escenario de un simulacro de incendio este jueves

Efectivos del parque de A Gándara en un simulacro efectuado en el mismo centro en 2023 Daniel Alexandre

El CEIP Ponzos, situado en el barrio de Ultramar, será el escenario este jueves de un simulacro que movilizará a un operativo de emergencias, capitaneado por los Bomberos de Ferrol, con el objetivo de trasladar a los escolares cómo deben comportarse ante un incendio.

Así, los efectivos del Parque de A Gándara y agentes de la Policía Local, como ya hicieron el pasado 2023 en las mismas instalaciones, se desplegarán en torno a las 10.45 horas, informa el Concello, tranquilizando al vecindario ante una posible alarma innecesaria.