El colegio Ponzos será el escenario de un simulacro de incendio este jueves

El Concello ha informado de su celebración para evitar alarmas entre el vecindario

Redacción
03/12/2025 16:35
Efectivos del parque de A Gándara en un simulacro efectuado en el mismo centro en 2023
Efectivos del parque de A Gándara en un simulacro efectuado en el mismo centro en 2023
Daniel Alexandre
El CEIP Ponzos, situado en el barrio de Ultramar, será el escenario este jueves de un simulacro que movilizará a un operativo de emergencias, capitaneado por los Bomberos de Ferrol, con el objetivo de trasladar a los escolares cómo deben comportarse ante un incendio.

Así, los efectivos del Parque de A Gándara y agentes de la Policía Local, como ya hicieron el pasado 2023 en las mismas instalaciones, se desplegarán en torno a las 10.45 horas, informa el Concello, tranquilizando al vecindario ante una posible alarma innecesaria.

