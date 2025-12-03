Mi cuenta

El Área Sanitaria de Ferrol incorpora al CHUF un moderno ecocardiófrago

El presupuesto de contratación asciende a 155.377 euros

Redacción
03/12/2025 21:40
El CHUF incorpora un nuevo ecocardiógrafo de alta gama
El CHUF incorpora un nuevo ecocardiógrafo de alta gama
Cedida
El Área Sanitaria de Ferrol amplía su aparataje para mejorar sus servicios con la incorporación de un nuevo ecocardiógrafo que viene a renovar con un dispositivo de alta gama el servicio de ecocardiografía del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF). 

La Plataforma de Contratos da Xunta de Galicia publicó hace unos días la formalización del contrato de esta Área Sanitaria para el suministro de la máquina, con destino al Servicio de Cardiología ferrolano. 

El presupuesto de contratación asciende a 155.377 euros para esta nueva tecnología, que ya se encuentra en las instalaciones hospitalarias. El contrato incluye el acomodo, configuración y puesta en funcionamiento del equipo, el suministro de productos hardware y de los distintos software necesarios para el rendimiento de las estaciones, incluyendo las licencias del sistema operativo y el mantenimiento de los equipos y sus componentes. 

Entre las características destacan que se trata de un ecocardiógrafo digital con rango dinámico con un mínimo de 390 dB, con un carro de fácil maniobrabilidad, ergonómico y ligero, pantalla táctil capacitiva de al menos 12 pulgadas, pantalla LCD panorámica de alta resolución montada sobre brazo articulado, consola de trabajo que permita múltiples posicionamientos espaciales, con giro superior a 320º, y con movimiento independiente del monitor; y, entre otras, una tasa de adquisición de imágenes en 2D de, al menos, 2.500 grafías por segundo. 

Esta licitación implica, tal y como se explica desde el Área Sanitaria Ferrolana, renovar la ecocardiografía del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol con nuevo material. En este caso, cuenta con una sonda trastorácica y trasesofáxica, común y compatible con todos los ecocardiógrafos, lo que supone, indican, “unha mellora importante”. 

