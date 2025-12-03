El alumnado del San Rosendo participa en el proyecto “Todos e todas contamos”

Obradoiro de percusión con el alumnado de San Rosendo Emilio Cortizas

El centro cívico de Canido acogió, en la mañana de este miércoles, la propuesta que desde la Fundación Igualarte de la mano de Afundación, ponen en marcha con alumnado de centros educativos de la zona.

“Todas e todos contamos” llegó a los estudiantes del CPR San Rosendo, desde 1º a 4º de Primaria, que asistieron a la representación de “As tarefas do fogar entre todas e todos”.

Se trata de una pieza participativa con mucho humor en la que los niños y niñas pudieron comprender y aprender que la igualdad de género, aún entre risas, es cosa seria. Los de 5º y 6º curso, por su parte, participaron en un taller de percusión y otro de globoflexia.

La iniciativa “Todas y todos contamos” nace con el objetivo de convertirse en un referente de buenas prácticas alineado con los valores de sensibilización social en el marco de los centros escolares.

Su desarrollo lo lleva a cabo Afundación, la Obra Social de Abanca, y cuenta con la colaboración de la Fundación Igualarte, dedicada a trabajar a favor del colectivo de personas con discapacidad y su inclusión. En esta edición participarán más de 2.200 escolares de 19 centros de las cuatro provincias gallegas.