Conductor a la fuga tras atropellar a un hombre en Telleiras, en Ferrol

Imagen de archivo de la zona donde se produjo el atropello este miércoles Daniel Alexandre

La Policía busca a una furgoneta que se daba a la fuga este miércoles después de atropellar a un hombre que cruzaba por un paso de peatones en la zona de Telleiras, en Ferrol.

Según la información que traslada el Concello, el accidente se produjo en el inicio de la carretera de la Trinchera desde la rotonda de Uxío Novoneyra, en la parte trasera de las instalaciones de la Agencia Tributaria.

La persona que conducía el vehículo, un furgón de color blanco, abandonó el lugar sin prestar auxilio a la víctima ni hacerse responsable del siniestro, con lo que está siendo buscando por las autoridades.

Un atropello colapsa Esteiro a primera hora de este miércoles Más información

Confirma el 112 Galicia que fue a las 8.17 horas cuando recibieron la alarma, precisando que el hombre atropellado, un varón de mediana edad, estaba consciente. No obstante, ha tenido que ser trasladado al Centro Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) en una ambulancia de Urxencias Sanitarias-061.

Colapso

En hora punta de tráfico en la zona, se produjeron retenciones a causa del accidente y el gran operativo que se desplegó en la zona, con varias patrullas policiales movilizadas.