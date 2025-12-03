Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Comienza la construcción en Appledore del primer buque FSS de Navantia Reino Unido

El contrato, que supuso la compra de los astilleros de Harland & Wolff, tendrá un impacto en la factoría ferrolana

Redacción
03/12/2025 21:48
Este miércoles se celebró el corte de chapa
Este miércoles se celebró el corte de chapa
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Los astilleros de Navantia Reino Unido de Appledore, en el condado de Devon, acogieron el miércoles la ceremonia de corte de chapa del primero de los tres buques logísticos que integran el programa Fleet Solid Support (FSS). 

El evento, que contó con la participación del ministro de Defensa británico, Luke Pollard, el comodoro de la Real Flota Auxiliar (RFA), Sam Shattock, presidente de la empresa pública, Ricardo Domínguez, y el director ejecutivo de la filial en el país, Donato Martínez, fue especialmente significativo, dado que ha tenido lugar menos de un año después de la adquisición por parte de Navantia de los astilleros de Harland & Wolff –que, como se recordará, comenzó siendo un socio comercial de la firma española en el contrato antes de entrar en bancarrota en septiembre de 2024–. 

“Esta colaboración entre Reino Unido y España es importante. En un momento en el que las naciones europeas afrontan retos comunes en materia de seguridad, una cooperación industrial como esta nos fortalece”, afirmó durante el acto Ricardo Domínguez. 

En este sentido, Donato Martínez incidió en el intenso trabajo de los últimos meses “para alcanzar este hito”, subrayando que el contrato FSS responde a “dos frentes”: por una parte, aportar “una capacidad crítica” a la RFA; y, por otra, “crear una capacidad industrial soberana a largo plazo”. 

Cabe señalar, además, que este encargo, que tuvo una gran repercusión durante la campaña política del Brexit y que incluso llegó a suspenderse temporalmente por las leyes europeas contra monopolios, tendrá un importante impacto en las factorías de Ferrol, donde se construirán algunos bloques.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Lino López da instrucciones a sus jugadoras en el duelo ante el Estudiantes

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "El partido pudo haber caído para cualquiera de los dos lados"
Iago Couce
Las bolsas tratan de incentivar el consumo en el barrio

Los establecimientos que integran “Sabores de Ferrol” repartirán bolsas entre sus clientes
Redacción
Imagen de archivo de la feria medieval en Narón

Narón y Ferrol celebran sus aumentos de población en el censo del INE
Redacción
Estado actual de la avenida de Galicia

El Concello de As Pontes destaca el buen avance de las obras de la avenida de Galicia
Redacción