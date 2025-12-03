Comienza la construcción en Appledore del primer buque FSS de Navantia Reino Unido

Este miércoles se celebró el corte de chapa Cedida

Los astilleros de Navantia Reino Unido de Appledore, en el condado de Devon, acogieron el miércoles la ceremonia de corte de chapa del primero de los tres buques logísticos que integran el programa Fleet Solid Support (FSS).

El evento, que contó con la participación del ministro de Defensa británico, Luke Pollard, el comodoro de la Real Flota Auxiliar (RFA), Sam Shattock, presidente de la empresa pública, Ricardo Domínguez, y el director ejecutivo de la filial en el país, Donato Martínez, fue especialmente significativo, dado que ha tenido lugar menos de un año después de la adquisición por parte de Navantia de los astilleros de Harland & Wolff –que, como se recordará, comenzó siendo un socio comercial de la firma española en el contrato antes de entrar en bancarrota en septiembre de 2024–.

“Esta colaboración entre Reino Unido y España es importante. En un momento en el que las naciones europeas afrontan retos comunes en materia de seguridad, una cooperación industrial como esta nos fortalece”, afirmó durante el acto Ricardo Domínguez.

En este sentido, Donato Martínez incidió en el intenso trabajo de los últimos meses “para alcanzar este hito”, subrayando que el contrato FSS responde a “dos frentes”: por una parte, aportar “una capacidad crítica” a la RFA; y, por otra, “crear una capacidad industrial soberana a largo plazo”.

Cabe señalar, además, que este encargo, que tuvo una gran repercusión durante la campaña política del Brexit y que incluso llegó a suspenderse temporalmente por las leyes europeas contra monopolios, tendrá un importante impacto en las factorías de Ferrol, donde se construirán algunos bloques.