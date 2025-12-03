Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Apuesta de Ferrol por la integración social y laboral el Día de las Personas con Discapacidad

La sede de Afundación fue este miércoles el espacio en el que se puso en valor la integración social

Redacción
03/12/2025 21:28
En Afundación se llevaron a cabo actividades con las distintas entidades colaboradoras, en este caso Alcer
En Afundación se llevaron a cabo actividades con las distintas entidades colaboradoras, en este caso Alcer
Daniel Alexandre
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La sede de Afundación fue este miércoles el espacio en el que se puso en valor el trabajo llevado a cabo por distintas empresas en su apuesta por la integración social, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Pero las iniciativas organizadas por el área de Política Social del Concello fueron más allá e incluyeron talleres, que bajo el lema “Ponte no meu lugar”, permitieron a los jóvenes ponerse en la piel de las personas con discapacidad a través de la práctica y de la experiencia directa de cómo viven su día a día. 

Las actividades se desarrollaron por la mañana, con Aspaneps como anfitrión, y por la tarde, con experiencias ofrecidas por entidades como Alcer, Aspaneps, Saude Mental Ferrol y ASCM

El objetivo de todas estas iniciativas, como explicó la responsable de las políticas sociales del Concello, Rosa Martínez, fue “visibilizar a diversidade, recoñecer as capacidades das persoas con discapacidade e reformar o compromiso social coa inclusión”, al tiempo que se buscaba promover la empatía, el respeto y la sensibilización.

Reconocimiento

Ya por la tarde, en el salón de actos de Afundación, el teniente alcalde, Javier Díaz Mosquera, fue el encargado de clausurar el acto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y apuntó que una jornada como esta “nos invita á reflexión e recórdanos a importancia da inclusión, da igualdade de oportunidades e do respecto á diversidade”. 

Asimismo, explicó que el Concello de Ferrol trabaja en el impulso de políticas inclusivas y entornos accesibles, anunciando, en este sentido, que en el año 2026 se ejecutará la V Fase de accesibilidade, “en materia de peóns e como un novo avance na eliminación de barreiras na cidade”. 

Díaz valoró la labor llevada a cabo desde la Concejalía que dirige Rosa Martínez y de entidades como Aspaneps, Alcer, ASCM o Salud Mental, colaboradoras en este evento. Durante el acto llevado a cabo en la tarde de este miércoles se reconoció la labor de empresas que destacan por su apuesta en materia de integración laboral. 

Un momento de la celebración en la que se reconoció la labor de diferentes empresas por su papel en la inserción
Un momento de la celebración en la que se reconoció la labor de diferentes empresas por su papel en la inserción
Daniel Alexandre

En este sentido, se puso nombre a ese apoyo diario, con firmas como Recinor, Bodegas El Paraguas, CLN Incorpora –delegación de Ferrol–, Centro Residencial Mi Casa, Asociación Edad Dorada –Mensajeros de la Paz Noroeste, A Pousada da Galiza Imaxinaria, ITV Ferrol y CPR San Rosendo, de la que el teniente alcalde destacó que “o voso labor é un exemplo a seguir”, animándolas a continuar trabajando en el compromiso con la inclusión. 

Para concluir, Díaz Mosquera explicó que también se mantendrá firme el compromiso del Concello “coa construción dunha cidade máis accesible e inclusiva, porque unha urbe accesible é sempre mellor para todas e todos”.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Lino López da instrucciones a sus jugadoras en el duelo ante el Estudiantes

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "El partido pudo haber caído para cualquiera de los dos lados"
Iago Couce
Las bolsas tratan de incentivar el consumo en el barrio

Los establecimientos que integran “Sabores de Ferrol” repartirán bolsas entre sus clientes
Redacción
Imagen de archivo de la feria medieval en Narón

Narón y Ferrol celebran sus aumentos de población en el censo del INE
Redacción
Estado actual de la avenida de Galicia

El Concello de As Pontes destaca el buen avance de las obras de la avenida de Galicia
Redacción