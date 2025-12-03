Apuesta de Ferrol por la integración social y laboral el Día de las Personas con Discapacidad

En Afundación se llevaron a cabo actividades con las distintas entidades colaboradoras, en este caso Alcer Daniel Alexandre

La sede de Afundación fue este miércoles el espacio en el que se puso en valor el trabajo llevado a cabo por distintas empresas en su apuesta por la integración social, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Pero las iniciativas organizadas por el área de Política Social del Concello fueron más allá e incluyeron talleres, que bajo el lema “Ponte no meu lugar”, permitieron a los jóvenes ponerse en la piel de las personas con discapacidad a través de la práctica y de la experiencia directa de cómo viven su día a día.

Las actividades se desarrollaron por la mañana, con Aspaneps como anfitrión, y por la tarde, con experiencias ofrecidas por entidades como Alcer, Aspaneps, Saude Mental Ferrol y ASCM.

El objetivo de todas estas iniciativas, como explicó la responsable de las políticas sociales del Concello, Rosa Martínez, fue “visibilizar a diversidade, recoñecer as capacidades das persoas con discapacidade e reformar o compromiso social coa inclusión”, al tiempo que se buscaba promover la empatía, el respeto y la sensibilización.

Reconocimiento

Ya por la tarde, en el salón de actos de Afundación, el teniente alcalde, Javier Díaz Mosquera, fue el encargado de clausurar el acto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y apuntó que una jornada como esta “nos invita á reflexión e recórdanos a importancia da inclusión, da igualdade de oportunidades e do respecto á diversidade”.

Asimismo, explicó que el Concello de Ferrol trabaja en el impulso de políticas inclusivas y entornos accesibles, anunciando, en este sentido, que en el año 2026 se ejecutará la V Fase de accesibilidade, “en materia de peóns e como un novo avance na eliminación de barreiras na cidade”.

Díaz valoró la labor llevada a cabo desde la Concejalía que dirige Rosa Martínez y de entidades como Aspaneps, Alcer, ASCM o Salud Mental, colaboradoras en este evento. Durante el acto llevado a cabo en la tarde de este miércoles se reconoció la labor de empresas que destacan por su apuesta en materia de integración laboral.

Un momento de la celebración en la que se reconoció la labor de diferentes empresas por su papel en la inserción Daniel Alexandre

En este sentido, se puso nombre a ese apoyo diario, con firmas como Recinor, Bodegas El Paraguas, CLN Incorpora –delegación de Ferrol–, Centro Residencial Mi Casa, Asociación Edad Dorada –Mensajeros de la Paz Noroeste, A Pousada da Galiza Imaxinaria, ITV Ferrol y CPR San Rosendo, de la que el teniente alcalde destacó que “o voso labor é un exemplo a seguir”, animándolas a continuar trabajando en el compromiso con la inclusión.

Para concluir, Díaz Mosquera explicó que también se mantendrá firme el compromiso del Concello “coa construción dunha cidade máis accesible e inclusiva, porque unha urbe accesible é sempre mellor para todas e todos”.