Operativo de rescate en el Ensanche A
Ferrol

Amplio operativo de rescate en el Ensanche A de Ferrol este miércoles

Bomberos, Policía y 061 acudieron a la vivienda de una persona mayor 

Redacción
03/12/2025 16:03

Pasadas las 14.00 horas de este miércoles, un gran dispositivo de emergencias se dirigió al barrio ferrolano del Ensanche A para auxiliar a una persona mayor en su vivienda, confirma el Concello.

La alerta se produjo en un piso ubicado entre las calles Manuel Belando y Río Castro, hasta donde se desplazaron dos vehículos de Bomberos, la Policía Local y Nacional, además de una ambulancia de Urxencias Sanitarias-061.

El operativo desplegado afectó al tránsito de vehículos que tuvieron que ser desviados por un paso alternativo por parte de los agentes municipales. 

La caída en el interior de la vivienda de una persona de edad avanzada fue el detonante de la urgencia, aunque finalmente fue su propio hijo el que acudió a abrir la puerta. 

