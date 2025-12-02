Una racha de 132 km/h en Cedeira y una ola de 4,57 metros en Mañón dan inicio a la alerta

Imagen de archivo de Punta Candieira Jorge Meis

La alerta naranja que empezó este lunes en Galicia, con especial incidencia en la costa de A Coruña, está dejando valores extremos en las comarcas, según la red de observación de MeteoGalicia.

Así, en Punta Candieira, en Cedeira, se registró el lunes una racha de viento de 132 kilómetros por hora, siendo récord en la comunidad; mientras que en esta jornada la máxima allí a la hora a la que se publica esta información es de 91,5 km/h.

En la boya ubicada en el entorno de Estaca de Bares, en Mañón, el oleaje tuvo un pico de 4,57 metros a las 9.00 horas de este martes, con la previsión de que las olas superen los 5,71 y los 5,78 en las dos próximas jornadas.

En cuanto a la lluvia, la estación del CIS de Ferrol recogió 14,2 litros por metro cuadrado entre las 16.40 y las 19.50 horas de este lunes, cuando un gran chaparrón se instaló sobre la ciudad.

Prolongación

Aunque la alerta naranja estaba prevista únicamente para los dos primeros días de la semana, MeteoGalicia traslada ya que se prolongará, al menos, hasta el próximo jueves, incluido.