Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Una racha de 132 km/h en Cedeira y una ola de 4,57 metros en Mañón dan inicio a la alerta

La alerta naranja por viento y oleaje en la costa se prolonga hasta el jueves

Marta Corral
Marta Corral
02/12/2025 12:41
Imagen de archivo de Punta Candieira
Imagen de archivo de Punta Candieira
Jorge Meis
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

La alerta naranja que empezó este lunes en Galicia, con especial incidencia en la costa de A Coruña, está dejando valores extremos en las comarcas, según la red de observación de MeteoGalicia.

Así, en Punta Candieira, en Cedeira, se registró el lunes una racha de viento de 132 kilómetros por hora, siendo récord en la comunidad; mientras que en esta jornada la máxima allí a la hora a la que se publica esta información es de 91,5 km/h.

Imagen de archivo de un temporal en la costa de Meirás

Alerta naranja en la costa de Ferrolterra: olas de 6 metros y vientos de más de 80 km/h

Más información

En la boya ubicada en el entorno de Estaca de Bares, en Mañón, el oleaje tuvo un pico de 4,57 metros a las 9.00 horas de este martes, con la previsión de que las olas superen los 5,71 y los 5,78 en las dos próximas jornadas.

En cuanto a la lluvia, la estación del CIS de Ferrol recogió 14,2 litros por metro cuadrado entre las 16.40 y las 19.50 horas de este lunes, cuando un gran chaparrón se instaló sobre la ciudad.

Prolongación

Aunque la alerta naranja estaba prevista únicamente para los dos primeros días de la semana, MeteoGalicia traslada ya que se prolongará, al menos, hasta el próximo jueves, incluido.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El recibidor del Arquitecto Marcide albergó la mesa informativa con profesionales sanitarios por el Día Mundial del Sida

El Área Sanitaria de Ferrol conmemoró el Día Mundial del Sida con una mesa informativa
Redacción
La ventanilla "take away" fue una de las novedades que incorporó Zahara en los últimos años

El Zahara ya luce su “Solete de Navidad” de la Guía Repsol
Redacción
El ideal gallego

La Diputación saca a licitación la compra de un local para su sede en Ferrol
Redacción
Detalle de las bolsas pensadas para peregrinos

Los peregrinos del Camino Inglés podrán llevarse una bolsa de regalo de Cites Ferrol
Redacción