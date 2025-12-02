Sin Álvaro Carreras, pero con la misma emoción: Joyería Jenaro encendió la Navidad en Galiano

Luces edificio Jenaro Emilio Cortizas

“No tuvimos a Álvaro Carreras, pero como lo escuchábamos desde aquí, encendimos a la vez”. Así, con el humor que la caracteriza, recuerda Fátima Fernández, una de las responsables de la Joyería Jenaro, cómo la preciosa iluminación de la fachada del establecimiento ubicado en el número 61 de la calle Galiano se prendió el pasado viernes coincidiendo con el pistoletazo a las luces navideñas del Concello de Ferrol que dio el futbolista del Real Madrid.

En su caso, la decoración consigue realzar todavía más la belleza del típico edificio ferrolano en el que tienen su sede principal, pendiendo de los dos primeros pisos una cortinilla instalada delante de las galerías blancas. Además, la novedad este año es una estrella —o flor, según el ojo que la vea— que está en el balcón.

“Llevamos ya tres o cuatro años con estas luces, pero cada Navidad vamos sumando algo distinto”, explica Fátima, que se empeñó en iluminar así la joyería después de un viaje a Madrid que la inspiró.

“Nosotras fuimos las pioneras en Ferrol, después ya nos copió Amador”, bromea con respecto a la emblemática tienda —que hizo brillar su fachada por primera vez en 2023 para celebrar el centenario—, y anima a que se unan más comerciantes a la iniciativa.