Rey Varela plantea una moción conjunta para pedir la mejora del tren en las Cortes Generales

El alcalde ferrolano y senador del PP, José Manuel Rey, en su interpelación al ministro de Transportes

Una futura reunión entre el ministro Óscar Puente y el alcalde y senador ferrolano, José Manuel Rey, en la que puedan participar representantes del Foro Cidadán polo Ferrocarril –organizadores de la masiva manifestación que el pasado domingo recorrió las calles de la ciudad naval– fue todo lo que se pudo arañar este martes en la interpelación que el regidor de Ferrol realizó al ministro de Transportes en el pleno del Senado.

Ambas partes dieron cuenta, por un lado, de las reclamaciones que se dejaron claras en el acto del domingo por parte de la totalidad de los grupos políticos, y, por otro, de las actuaciones que desde el Gobierno central se están haciendo para mejorar el ferrocarril entre Ferrol y Ribadeo, del que se reconoció que no corresponde al siglo XXI.

José Manuel Rey denunció una vez más una discriminación de Ferrol y comarca por parte del Ejecutivo, exigiendo unas infraestructuras acordes con estos tiempos y anunció que promoverá una moción conjunta de todos los grupos políticos para que el tema del ferrocarril sea tratado en las Cortes Generales.

Recordó en su intervención que se suprimió el pasado junio el único trayecto de Ferrol con Madrid, se redujeron las frecuencias entre Ferrol y A Coruña y, pese a ser una ciudad con un astillero, una importante base militar y un puerto de interés general, no se tienen en cuenta la importancia a la hora de establecer unas conexiones ferroviarias dignas.

Rey Varela, que no dudó en enarbolar la bandera del ferrolanismo recordando una frase de una canción de Los Limones, “No nací para perder el tren”, reclamó al ministro, entre otras cuestiones, la modernización de la infraestructura , la restitución de las frecuencias y horarios entre Ferrol y A Coruña, que se inicie el estudio informativo para la modernización de la línea que conecta con el norte, la mejora de los servicios de cercanías entre Ferrol y Ortigueira, la creación de un nuevo servicio de cercanías entre la ciudad naval y la herculina y la firma del convenio para la estación intermodal.

La respuesta de Puente

Frente a estas demandas, el ministro Óscar Puente, que dijo conocer el éxito que había tenido la manifestación del pasado domingo –en la que participaron socialistas locales y gallegos–, reconoció el estado en el que se encuentran los servicios ferroviarios, pero dio cuenta de una serie de actuaciones que se están ejecutando o preparando para su actuación en todo el recorrido de Ferrol-Ribadeo, con inversiones millonarias, y que servirán para mejorar los tiempos.

No pudo poner fecha, como reclamaba el alcalde ferrolano, a la elaboración del estudio informativo del bypass de Betanzos, pero sí ofreció unos datos que distan de los que vive día a día el usuario. Así, aseguró que el número de viajeros ha aumentado un 70% entre enero y octubre en 2025 con respecto a 2024.

Indicó, además, que se han aumentado los servicios diarios entre Ferrol y A Coruña hasta cinco en 2024 cuando eran cuatro en 2019 y, con respecto al tren a Madrid, reconoció su imposibilidad por la no electrificación de la vía, si bien apuntó que hay hasta tres enlaces desde A Coruña. El alcalde lo animó a sentarse en una reunión conjunta y contrastar esas cifras y dar respuesta a sus demandas.

Por su parte, el ministro, que aceptó recibirlos, indicó que la fecha sería mejor que se fijase cuando se tuviesen datos concretos del bypass, apuntando que se estudiarán algunas cuestiones de frecuencias u horarios, que trató esta semana con Renfe el Foro Cidadán polo Ferrocarril.