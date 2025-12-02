Piden diez años de prisión y una multa de 10.000 euros por agresión sexual a una menor en Ferrol

Imagen de archivo de la Audiencia Provincial AEIG

Un acusado de agredir sexualmente a una joven de 17 años en octubre de 2023 en Ferrol se enfrenta a una pena de diez años de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros por los “daños morales causados y las secuelas resultantes”.

La defensa del procesado solicita su libre absolución al argumentar que las relaciones “fueron consentidas”, según explicó su letrado en declaraciones a Europa Press.

El juicio se celebra en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña. Durante el mismo, la denunciante ha declarado a puerta cerrada y el procesado lo hará este miércoles.

Además de la pena de cárcel y el pago de la indemnización, el Ministerio Fiscal pide para el procesado la prohibición de aproximarse a una distancia inferior a 250 metros de la víctima, su domicilio, su centro de estudios o cualquier otro lugar en que se encuentre, y comunicarse con ella por cualquier medio durante 12 años.

Plantea además la imposición de la medida de libertad vigilada por un periodo de diez años y la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por tiempo de 15 años.