Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Los peregrinos del Camino Inglés podrán llevarse una bolsa de regalo de Cites Ferrol

Son trece los lugares donde se reparte este recuerdo de la ruta xacobea

Redacción
02/12/2025 13:23
Detalle de las bolsas pensadas para peregrinos
Detalle de las bolsas pensadas para peregrinos
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El Centro de Iniciativas Turísticas, Económicas e Sociais (Cites) de Ferrol, con el respaldo de la Concejalía de Promoción Económica de la ciudad, ha diseñado unas bolsas pensadas para peregrinos que se están distribuyendo en trece establecimientos del barrio portuario y A Magdalena. 

La idea, explican sus promotoras, pasa por incentivar el comienzo del Camino Inglés desde la urbe naval y reforzar la visibilidad de la asociación de Amigos de la ruta, la tercera que más crece año a año. De esta forma, esperan que los viajeros visiten los locales para hacerse con el regalo y conozcan de primera mano su oferta especializada. 

Las bolsas para peregrinos que regala Cites se pueden encontrar en el Albergue de la Casa do Mar, la Oficina de Turismo del puerto, Ultreia, Oliva Bar e Levar, Estanco do Porto, Parador de Turismo de Ferrol, A Casa do Fumador, El Rápido, Hotel Real, A Tenda de Belén, Gascón rúa Real, el Museo Naval y el Museo de la Construcción Naval de la Fundación Exponav. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El recibidor del Arquitecto Marcide albergó la mesa informativa con profesionales sanitarios por el Día Mundial del Sida

El Área Sanitaria de Ferrol conmemoró el Día Mundial del Sida con una mesa informativa
Redacción
La ventanilla "take away" fue una de las novedades que incorporó Zahara en los últimos años

El Zahara ya luce su “Solete de Navidad” de la Guía Repsol
Redacción
El ideal gallego

La Diputación saca a licitación la compra de un local para su sede en Ferrol
Redacción
Luces edificio Jenaro

Sin Álvaro Carreras, pero con la misma emoción: Joyería Jenaro encendió la Navidad en Galiano
Marta Corral