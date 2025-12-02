Los peregrinos del Camino Inglés podrán llevarse una bolsa de regalo de Cites Ferrol

Detalle de las bolsas pensadas para peregrinos Cedida

El Centro de Iniciativas Turísticas, Económicas e Sociais (Cites) de Ferrol, con el respaldo de la Concejalía de Promoción Económica de la ciudad, ha diseñado unas bolsas pensadas para peregrinos que se están distribuyendo en trece establecimientos del barrio portuario y A Magdalena.

La idea, explican sus promotoras, pasa por incentivar el comienzo del Camino Inglés desde la urbe naval y reforzar la visibilidad de la asociación de Amigos de la ruta, la tercera que más crece año a año. De esta forma, esperan que los viajeros visiten los locales para hacerse con el regalo y conozcan de primera mano su oferta especializada.

Las bolsas para peregrinos que regala Cites se pueden encontrar en el Albergue de la Casa do Mar, la Oficina de Turismo del puerto, Ultreia, Oliva Bar e Levar, Estanco do Porto, Parador de Turismo de Ferrol, A Casa do Fumador, El Rápido, Hotel Real, A Tenda de Belén, Gascón rúa Real, el Museo Naval y el Museo de la Construcción Naval de la Fundación Exponav.