“Le Grand Tango”, una obra de Astor Piazzola que se luce en el teatro Jofre con un dúo de altura

"Le Grand Tango" será interpretado por el dúo de piano que forman Codispoti y Ocaña Cedida

Los pianistas Domenico Codispoti, italiano, y Esteban Ocaña, español, ambos alumnos del legendario Joaquín Achúcarro, subirán al escenario del teatro Jofre este jueves 4, a las 20.30 horas, para interpretar la hipnótica obra del maestro argentino Astor Piazzola “Le Grand Tango”. Este concierto viene de la mano de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, que decide dedicar la sesión a la memoria del que fue presidente de la entidad Juan García Pérez.

Esta es una oportunidad especial para realizar el homenaje, ya que el directivo, fallecido el pasado mes de noviembre, esperaba con ilusión este concierto en concreto, como apasionado del compositor argentino, particularmente encandilado por “Adiós, Nonino”, una de las piezas que integrarán mañana el repertorio de Codispoti y Ocaña.

El programa que sonará en Ferrol fue adaptado para el dúo de pianos, incluyendo obras emblemáticas como “Tangata”, “Suite porteña”, “Soledad”, “Oblivion” y “Libertango”.

Las personas interesadas en asistir al concierto pueden adquirir sus entradas por anticipado, como siempre, con descuento para los socios de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, en la taquilla del teatro Jofre o en la web de Ataquilla.