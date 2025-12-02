La gran muestra de Playmobil se prolonga por Navidad con un belén de ocho metros cuadrados en O Inferniño

Los dioramas no navideños se mantienen en exposición Jorge Meis

Los Clicks de Ferrol anuncian la prolongación de su mayor exposición de Playmobil hasta la fecha, que acoge el centro cultural Carvalho Calero, en O Inferniño, y estaba previsto retirarse con el inicio de diciembre. Respondiendo al gran interés mostrado por el público, el colectivo saca el máximo provecho al belén de alrededor de ocho metros cuadrados y lo rodea, junto al resto de dioramas, de espíritu navideño.

Con la ampliación del plazo hasta el próximo 4 de enero, el público podrá disfrutar de la exposición hasta ese mismo día incluido, ya que las instalaciones permanecen abiertas los viernes y los domingos, entre las 17.00 y las 19.00 horas. Por lo tanto, la jornada de este viernes reestrenará la VII edición de la exposición de Playmobil de Los Clicks de Ferrol en versión Navidad.

La asociación empezó a colocar los distintos dioramas en el mes de julio y desde entonces continuó ampliando la exposición, incluyendo alrededor de una veintena de elementos que realizan un amplio recorrido histórico.

Las personas interesadas en visitar la muestra, que cuenta con la colaboración de la AVV Ensanche A, puede acceder gratuitamente al espacio, cedido por el Concello de Ferrol.