Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Exposición

La gran muestra de Playmobil se prolonga por Navidad con un belén de ocho metros cuadrados en O Inferniño

Desde el mes de julio, Los Clicks de Ferrol montan una serie de dioramas abiertos al público en el centro cultural Carvalho Calero

Redacción
02/12/2025 18:45
Los dioramas no navideños se mantienen en exposición
Los dioramas no navideños se mantienen en exposición
Jorge Meis
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Los Clicks de Ferrol anuncian la prolongación de su mayor exposición de Playmobil hasta la fecha, que acoge el centro cultural Carvalho Calero, en O Inferniño, y estaba previsto retirarse con el inicio de diciembre. Respondiendo al gran interés mostrado por el público, el colectivo saca el máximo provecho al belén de alrededor de ocho metros cuadrados y lo rodea, junto al resto de dioramas, de espíritu navideño.

Con la ampliación del plazo hasta el próximo 4 de enero, el público podrá disfrutar de la exposición hasta ese mismo día incluido, ya que las instalaciones permanecen abiertas los viernes y los domingos, entre las 17.00 y las 19.00 horas. Por lo tanto, la jornada de este viernes reestrenará la VII edición de la exposición de Playmobil de Los Clicks de Ferrol en versión Navidad.

La asociación empezó a colocar los distintos dioramas en el mes de julio y desde entonces continuó ampliando la exposición, incluyendo alrededor de una veintena de elementos que realizan un amplio recorrido histórico.

Los Clicks de Ferrol se superan y proponen su exposición de Playmobil más grande hasta la fecha

Más información

Las personas interesadas en visitar la muestra, que cuenta con la colaboración de la AVV Ensanche A, puede acceder gratuitamente al espacio, cedido por el Concello de Ferrol.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Imagen de archivo del público en una de las procesiones de Ferrol

Ferrol roza los 65.000 habitantes y Narón los 40.000: el INE otorga más de mil vecinos nuevos a Ferroltera
Marta Corral
Foto de familia en la presentación de la marca KB0 Ortegal

La Diputación presenta la marca de productos del Xeoparque Cabo Ortegal
Redacción
Un trabajador operando en la fachada de una casa de Ferrol el pasado mes de junio

Ferrolterra vuelve a la senda de la creación de empleo con 230 parados menos
Redacción
Imagen de la reunión de ayer en la Delegación del Gobierno

Ya está abierta la cuarta convocatoria del programa Dinamiz-ARTj, que “da vida” a 10 municipios de Ferrolterra, Eume y Ortegal
Redacción