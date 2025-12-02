Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

La Diputación saca a licitación la compra de un local para su sede en Ferrol

Se busca un edificio céntrico, cerca de otras administraciones y con espacio para oficina de recaudación, coworking y aulas formativas

Redacción
02/12/2025 13:24
El presidente de la Diputación, Valentín González, en una acto del Club de Prensa
E.C.
La Diputación de A Coruña avanza en la idea de contar con una sede en la ciudad naval con la publicación del pliego de condiciones que se requieren para la adquisición de un inmueble en el centro de Ferrol, de modo que el organismo provincial pueda contar con su primera sede fuera de la ciudad de A Coruña, en los 200 años de historia del ente, y con el fin de facilitar una relación más directa con la ciudadanía y con el tejido económico de la zona.

El precio de licitación es de 930.000 euros y se busca un edificio con valor histórico o arquitectónico, preferentemente situado en las proximidades del Concello ferrolano y que se encuentre integrado en la trama urbana del centro de la ciudad.

Como se explica desde la Diputación, deberá contar con una superficie mínima útil de 670 metros cuadrados y una construida de al menos 770.

Conversas no Parador Valentín Formoso presidente da Diputación da Coruña

La Diputación tendrá una sede institucional en el centro de Ferrol

Más información

La idea es que se pueda habilitar una oficina de recaudación de impuestos, un espacio coworking para emprendedores, un salón de actos, un aula de formación con capacidad para 75 personas, una sala de reuniones, zonas administrativas y un espacio destinado a representación institucional.

Otros requisitos que se piden al edificio que se quiere adquirir  son, por ejemplo, iluminación natural, conectividad con servicios urbanos, accesibilidad total y que se cumpla la normativa vigente en materia de edificación y seguridad laboral.

El organismo provincial tendrá en cuenta, además, que se encuentre cerca de otros centros administrativos, como el Concello o el edificio administrativo de la Xunta, así como la posible localización en el barrio de A Magdalena, en inmuebles que cuenten con singularidad arquitectónica.

El coste de la comunidad o los gastos asociados que se puedan presentar en cada propuesta serán otras cuestiones que se tendrán en cuenta a la hora de optar por la compra del edificio.

