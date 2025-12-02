Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Será este miércoles, con varias actividades encaminadas a empatizar

Redacción
02/12/2025 22:14
Imagen de la campaña del año pasado por esta efeméride
Imagen de la campaña del año pasado por esta efeméride
Emilio Cortizas
El Concello de Ferrol pone en marcha en la jornada de este miércoles un programa especial de actividades en la sede de Afundación para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Como explicó la responsable de las políticas sociales del Concello, Rosa Martínez “a través deste acto buscamos visibilizar a diversidade, recoñecer as capacidades das persoas con discapacidade e reforzar o compromiso social coa inclusión”. 

Los actos comenzarán a las diez de la mañana con el taller “Ponte no meu lugar”, organizado por Aspaneps, en el que participará alumnado del módulo de Inclusión e Actividade Física del CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro. 

La actividad se prolongará hasta las 12.00 horas y el objetivo del mismo es “achegar ao público máis novo á realidade das persoas con discapacidade a través da práctica e da experiencia directa”. 

Imagen de archivo de una actividad realizada en las instalaciones

O Día Internacional das Persoas con Discapacidade conmemorase na biblioteca de Narón

Más información

Ya por la tarde, a partir de las 17.30 horas, el público y las personas invitadas podrán participar en los talleres experiencia ofrecidos por Alcer, Aspaneps, Saúde Mental Ferrol y ASCM, instalados en la primera planta de la sede de Afundación. Estas propuestas permitirán conocer de primera mano el trabajo de las diferentes entidades y acercar a la gente a su día a día. 

A las 19.00 horas será el momento en el que se proceda a la lectura del Manifiesto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad de Ferrol, a cargo de representantes de las asociaciones participantes. 

En el transcurso del acto, se llevará a cabo la entrega de los Premios a la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 2025, con los que se reconoce el compromiso y el esfuerzo de las empresas ferrolanas que apuestan por la integración laboral y por la igualdad de oportunidades.

