Esteyco y Liftra presentan en la sala Curuxeiras su plataforma Atoms

Modelo en miniatura de la nueva plataforma durante el evento de presentación Emilio Cortizas

La sala Curuxeiras del Puerto de Ferrol acogió esta mañana el acto de presentación del proyecto Atoms, una plataforma de mantenimiento de aerogeneradores en alta mar nacido de la alianza entre la firma española Esteyco y la danesa Liftra, bautizada como Solve Wind. La cita, que contó con la presencia de numerosos representantes de algunas de las compañías más punteras del sector a nivel internacional, era especialmente significativa para la ciudad naval no solo por ser el escenario elegido para esta puesta de largo, sino porque fue precisamente en la ría ferrolana en la que se montó el prototipo y donde se realizaron las pruebas de mar.

Tanto es así, que al principio del acto –en un inicio iba a ser al final, pero se decidió adelantar el hito para aprovechar el buen tiempo– se procedió al bautizo de esta primera plataforma, denominada “Ana”. Así, tras una breve intervención del presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea, que agradeció la apuesta de ambas empresas por este municipio, comenzó el acto en sí, mucho más centrado en los aspectos técnicos del proyecto.

Tecnología versátil

Poco antes de la presentación, el director ejecutivo de Esteyco, Carlos García, explicó que la plataforma fue desarrollada por su empresa con fondos europeos y completada gracias a la colaboración con sus socios de Liftra, que proporcionan la grúa que hace posible las operaciones en alta mar. El diseño, señaló, permite al ingenio operar en todas las cimentaciones existentes a día de hoy, tanto fijas como flotantes, y al ser una unidad semisumergible, resulta mucho más económico desplazarla a los parques en comparación a las operaciones comunes de mantenimiento.

Por su parte, el responsable de negocio Offshore, Víctor de Dios, puso en valor el trabajo conjunto con empresas locales del naval.