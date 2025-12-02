Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Esteyco y Liftra presentan en la sala Curuxeiras su plataforma Atoms

Se trata de una tecnología innovadora para el mantenimiento de aerogeneradores "offshore"

J. Guzmán
J. Guzmán
02/12/2025 21:54
Modelo en miniatura de la nueva plataforma durante el evento de presentación
Modelo en miniatura de la nueva plataforma durante el evento de presentación
Emilio Cortizas
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

La sala Curuxeiras del Puerto de Ferrol acogió esta mañana el acto de presentación del proyecto Atoms, una plataforma de mantenimiento de aerogeneradores en alta mar nacido de la alianza entre la firma española Esteyco y la danesa Liftra, bautizada como Solve Wind. La cita, que contó con la presencia de numerosos representantes de algunas de las compañías más punteras del sector a nivel internacional, era especialmente significativa para la ciudad naval no solo por ser el escenario elegido para esta puesta de largo, sino porque fue precisamente en la ría ferrolana en la que se montó el prototipo y donde se realizaron las pruebas de mar.

Tanto es así, que al principio del acto –en un inicio iba a ser al final, pero se decidió adelantar el hito para aprovechar el buen tiempo– se procedió al bautizo de esta primera plataforma, denominada “Ana”. Así, tras una breve intervención del presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea, que agradeció la apuesta de ambas empresas por este municipio, comenzó el acto en sí, mucho más centrado en los aspectos técnicos del proyecto.

Tecnología versátil

Poco antes de la presentación, el director ejecutivo de Esteyco, Carlos García, explicó que la plataforma fue desarrollada por su empresa con fondos europeos y completada gracias a la colaboración con sus socios de Liftra, que proporcionan la grúa que hace posible las operaciones en alta mar. El diseño, señaló, permite al ingenio operar en todas las cimentaciones existentes a día de hoy, tanto fijas como flotantes, y al ser una unidad semisumergible, resulta mucho más económico desplazarla a los parques en comparación a las operaciones comunes de mantenimiento.

Por su parte, el responsable de negocio Offshore, Víctor de Dios, puso en valor el trabajo conjunto con empresas locales del naval.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El Baxi Ferrol quiere olvidar su derrota en Canarias ante un rival que tampoco está en su mejor momento

Estudiantes-Baxi Ferrol: Un derbi colegial con mucha historia
Iago Couce
Vistas del puente de O Barqueiro

Un viaje por el patrimonio de los municipios costeros de Ortegal: memoria de piedra, hierro y sal
Verónica Vázquez
El equipo de arqueólogos en la zona de intervención

Ortigueira saca a la luz su fortaleza medieval: primeros vestigios en el Campo da Torre
Verónica Vázquez
La albardilla retirada se empleará en el nuevo cierre

Comienzan a eliminar la parte superior de la muralla del Arsenal, que se empleará en el nuevo cierre
Redacción